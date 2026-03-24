Краще діяти одразу: що варто пам'ятати, аби не втратити право на спадщину

Спадкоємці ризикують втратити право на майно померлого родича, якщо не пройдуть всю процедуру відкриття спадщини. Важливо пам'ятати про правильний час, місце відкриття спадщини та строки у які потрібно подати заяву.

Як спадкоємцю не втратити право на спадщину?

Юристи нагадують, що спадкоємцю варто подати заяву про прийняття спадщини в зазначені строки, щоб не втратити на неї право. Час відкриття спадщини – це день, коли спадкодавець помер, або визнаний померлим. А місце спадщини визначається адреса, де спадкодавець проживав останнім часом, або територія, де розташоване майно, що успадковується. Про це пише Міністерство юстиції.

Якщо ж мова йде про спадщину військовослужбовців, або осіб, які перебували поза місцем проживання, то місцем відкриття спадщини є адреса, де людина проживала раніше.

У випадках, коли спадкодавець проживав у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, іншому закладі соціального призначення, то саме цей заклад буде місцем відкриття спадщини.

Закон тако передбачив випадки, коли спадкодавець помер за кордоном. За таких умов місце відкриття визначається Законом України "Про міжнародне приватне право".

Спадкову справу варто починати в нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Під час воєнного стану це може зробити будь-який нотаріус, якщо на місці відкриття спадщини не діють органи державної влади.

Спадкоємець за заповітом чи за законом може прийняти спадщину або ж відмовитися від неї. Не можна прийняти чи відхилити частину спадщини. Від вибору людини залежить набуття власності на все майно, яке має належати їй.

Важливо! Спадкоємці, які постійно проживали з померлим родичем отримують свою частку спадщини автоматично, якщо протягом 6 місяців не подали заяву про відмову від майна. Теж саме стосується неповнолітніх і непрацездатних дітей спадкодавця.

В інших випадках людина пише нотаріусу заяву про те, що бажає прийняти спадщину. Із 14 років людина може зробити це самостійно. Для цього потрібно:

особисто прибути до нотаріуса;

надіслати заяву засобами поштового зв’язку;

подати електронну заяву, підписану кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом.

Так само як подати заяву, громадянин може її відкликати протягом 6 місяців. Норми щодо часу прийняття спадщини встановлює стаття 1270 Цивільного кодексу України. Якщо протягом встановленого строку заява про прийняття спадщини не надійшла до нотаріуса, то спадкоємець втрачає право на майно.

При цьому за судовим позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, йому можуть призначити додатковий час для набуття права власності на спадщину.

Надалі спадкоємець одержує свідоцтво про право на спадщину. Там вказана частка, яку людина отримає. Якщо майно передається зачатій, але ще не народженій дитині, то видача документа про прийняття спадщини й розподіл майна між усіма спадкоємцями починається після її народження.

Зауважимо, що навіть якщо в людини немає свідоцтва про спадщину, права на майно вона не втрачає.

Свідоцтво про право на спадщину видається після 6 місяців з дня відкриття спадщини. Для цього спадкоємці повинні подати заяву. А доки цей строк не вийде, громадянин цілком має право просити дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у банку, якщо це викликано істотними обставинами.

Які є черги прийняття спадщини та хто до них належить?

Якщо спадкоємець не залишив заповіт, то настає спадкування за законом, пишуть фахівці Безоплатної правничої допомоги. До першої черги спадкоємців належать діти, батьки та дружина/чоловік спадкодавця. Друга черга – це рідні брати та сестри, бабусі та дідусі. Третіми за законом можуть отримати спадщину рідні дядько та тітка спадкодавця. Четверта черга спадкоємців, це люди які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до відкриття спадщини. П'ята черга – це утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї, та інші родичі померлого.

Що ще варто знати про спадщину?