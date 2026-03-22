Як повернути товар у магазин – 3 кроки, щоб отримати свої гроші назад

Майже кожен покупець хоч раз опинявся в ситуації, коли придбана річ не підійшла або просто розчарувала. Здебільшого такий товар можна повернути або обміняти – закон це дозволяє.

Як повернути товар у магазин?

Однак існують певні умови та правила, про які варто знати заздалегідь. Деталі українцям нагадали в Держпродспоживслужбі.

Детальніше про обмін товару належної якості йдеться в статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів".

Крок № 1 – Збережіть чек

Щоб повернути або обміняти товар, вам потрібно зберегти отриманий під час покупки розрахунковий документ. Саме чек підтверджує, що річ придбали в конкретному магазині, і є підставою для повернення коштів або обміну.

Корисно! Самостійно перевірити дійсність фіскального чека можна на вебпорталі ДПС за посиланням. Окрім того, можна сканувати QR-код за допомогою офіційних мобільних додатків.

Крок № 2 – Не чекайте понад 14 днів

Зволікати також не варто, адже на обмін або повернення товару належної якості закон дає два тижні. Щоправда, відлік починається з наступного дня після покупки, а останньою можливістю для звернення до продавця є саме 14-й день.

Крок № 3 – Збережіть товарний вигляд

Водночас повернути чи обміняти річ можна лише за умови, що нею не користувалися, а товарний вигляд збережено. Йдеться також про споживчі властивості, пломби та ярлики – усе це має залишитися неушкодженим.

Наприклад, якщо ви купили сукню чи взуття, носили їх хоча б раз, а потім вирішили повернути через непідходящий розмір або колір, зробити це вже не вийде. Навіть незначні сліди використання автоматично зроблять річ "вживаною".

Однак якщо товар неналежної якості, обміняти його можна за гарантією.

Що не можна обміняти чи повернути?

Окрема постанова Кабміну визначає перелік товарів, що не підлягають обміну або поверненню в магазин, наприклад: