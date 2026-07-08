Лікувалися у приватній клініці: МОЗ пояснило, чи дадуть після цього лікарняний

Електронні лікарняні можуть оформити будь-які медики, які надали громадянину допомогу. Поширений міф каже про те, що людина для оформлення довідки обов'язково має звертатися до сімейного або іншого лікаря комунального закладу.

Чи потрібно звертатися до комунального закладу, щоб оформити електронний лікарняний?

Медичні висновки про тимчасову непрацездатність оформлюють безпосередньо ті лікарі, які надавали допомогу людині. Якщо пацієнт вирішив звернутися до приватного медика, то проблем з оформленням е-лікарняного в нього не має виникати. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Фахівці пояснюють: неправдивою є думка про те, що лікарняні відкриватимуть лише лікарі державних чи комунальних закладів, або тих, що мають договір з Національною службою здоров'я України.

Тобто не форма власності медзакладу визначає право оформлювати висновки про тимчасову непрацездатність. Їх цілком може створювати будь-який лікар, якщо він надавав людині медичну допомогу пацієнту та визначив, що вона тимчасово втратила працездатність.

Важливо! Лікар має обіймати посаду, яка згідно з Порядком дозволяє створювати лікарняні та має відповідну лікарську спеціальність.

Навіть після лікування в приватній клініці людина не змушена йти в державну для оформлення лікарняного. Саме її лікар, якщо має таке право, повинен сформувати медичний висновок.

До слова, висновок про втрату працездатності зараз оформлюється в електронному режимі. Висновок лікар має обов'язково внести в Електронну систему охорони здоров'я.

Ці вимоги однаково поширюються на державні, комунальні та приватні заклади охорони здоров’я, а також на лікарів-ФОП. Наявність чи відсутність договору з НСЗУ на них не впливає,

– повідомили в Міністерстві.

В Україні змінили правила оформлення та оплати лікарняних

Закон, який набрав чинності у квітні, посилив контроль за видачею медичних висновків про тимчасову непрацездатність, щоб зменшити кількість зловживань. Відтепер відповідальність за необґрунтовано видані медичні висновки покладається на лікаря або медичний заклад. Пенсійний фонд отримав повноваження не лише фінансувати лікарняні, а й перевіряти їхню обґрунтованість та вимагати повернення коштів у деяких випадках.

Розмір лікарняних, як і раніше, залежить від страхового стажу працівника. Люди зі стажем понад 8 років можуть отримати 100% середньої зарплати за період непрацездатності. Якщо стаж становить до 3 років, виплачують 50% середнього заробітку, від 3 до 5 років – 60%, а від 5 до 8 років – 70%. Водночас для окремих категорій працівників закон гарантує 100% виплати незалежно від страхового стажу.