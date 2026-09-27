Помилки в реєстрі" Оберіг": чи можна виправити без візиту до ТЦК
Помилки у реєстрі "Оберіг" є важливими для військовозобов’язаних в Україні. Зокрема, подібні неточності слід обов’язково та якнайшвидше виправляти.
Як виправити помилки у реєстрі "Оберіг"
Але чи слід для цього йти до ТЦК та СП, розповіла адвокатка Крістіна Захарова.
Як зазначила експертка, помилки в реєстрі "Оберіг" можна виправити дистанційно. Для цього достатньо скористатися додатком Резерв+.
Алгоритм дій такий:
- зайти у меню;
- вибрати розділ "Виправити дані онлайн;
- підтвердити запит.
Якщо система не знаходить інформацію, вона автоматично сформує звернення, а після перевірки ви отримаєте сповіщення про оновлення даних,
– пояснила адвокатка.
Однак можуть виникнути ситуації, коли виправити інформацію через додаток не вдається або потрібно уточнити складніші моменти. За цих обставин варто звернутися до сервісного центру застосунку Резерв+.
Спеціалісти допоможуть розв’язати проблему, навіть якщо знадобиться додаткова перевірка чи підтвердження документів. Процес коригування може тривати певний час, особливо якщо помилка пов’язана з неточностями у державних реєстрах,
– уточнила Захарова.
Нагадаємо, що уточнення або виправлення інформації в "реєстрі Оберіг" можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Актуалізація даних здійснюється або в автоматичному режимі, або вручну уповноваженими на це працівниками.