Виплати та довідки без затримок: в Україні з'явився єдиний зразок наказу про поранення

Міністерство оборони України разом із командуванням ЗСУ запровадили єдиний зразок наказу про отримання поранення військовослужбовцем. Це рішення має усунути бюрократичні затримки під час підготовки документів для виплат і проходження військово-лікарської комісії.

Що зазначатимуть у наказі про поранення

Раніше в Збройних Силах України не існувало єдиного стандарту наказу про поранення, тому командування військових частин могло на власний розсуд оформлювали документ, при чому нерідко його надавали із затримками. Надалі це блокувало виплату належної грошової допомоги. Про новий стандарт розповіли в Міністерстві оборони.

Нові правила видачі документа про поранення прописали в Інструкції з діловодства у Збройних Силах України. Документ доповнили уніфікованою формою наказу командира військової частини про отримання бійцем поранення, травми, контузії чи каліцтва.

Новий єдиний зразок розв'язує проблему, коли через помилки або неповну інформацію військово-лікарські комісії – спеціальні медичні органи, що визначають придатність до служби та зв'язок травм із бойовими діями – могли не пов'язати поранення із захистом Батьківщини. Відтепер у документі обов'язково описуватимуть конкретні обставини події:

час і місце;

посаду військового, його завдання;

деталі надання меддопомоги та евакуації.

відомості про свідків;

підтверджувальні документи.

Командир зобов'язаний видати наказ протягом 5 днів із моменту події або отримання інформації про неї. Якщо під час однієї події поранення дістали кілька бійців, їхні обставини можна зафіксувати в одному документі, але окремо щодо кожного.

Відтепер командири мають єдиний зразок із переліком необхідних відомостей і чіткий строк видання наказу. Це має допомогти вчасно й повно фіксувати обставини поранення, щоб військовослужбовці могли отримати належні виплати та коректні висновки ВЛК,

– заявила заступниця міністра оборони Любов Галан.

Передача довідки та збереження грошового забезпечення

На основі виданого наказу формується довідка, яка передається в електронній формі через систему електронного документообігу СЕДО. За відсутності технічної можливості або за заявою військового виготовлять паперовий примірник.

Нагадаємо, раніше в Україні ухвалили закон, згідно з яким за військовослужбовцями зберігається виплата грошового забезпечення протягом усього часу лікування в стаціонарі. Згідно з новими правилами, всіх захисників мають лікувати однаково.

Військово-лікарська комісія має визначити тяжкість поранення на основі класифікатора травм. Правильний висновок медиків про тяжкість поранення дозволяє військовим отримати виплати.