Нова послуга в Дії: як водіям тепер задокументувати ДТП без поліції

В Україні запустили можливість онлайн-оформлення Європротоколу при незначних аваріях безпосередньо у застосунку Дія. Це полегшить процедуру, щоб водії могли вирішити проблему на місці.

Умови для використання онлайн-сервісу

Нова цифрова послуга дозволяє водіям відмовитися від паперових бланків та довгого очікування на місці аварії. Європротокол є спрощеною формою фіксації ДТП без залучення поліції, що дозволяє суттєво заощадити час та зберегти нерви учасникам пригоди. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Після подання заявки система сама перевірить дані автоматично, а оформлений Європротокол одразу надійде страховим компаніям.

Скористатися можливістю оформлення електронного документа можна лише за дотримання декількох чітких вимог. Автоматична система спрацює тільки тоді, коли в автопригоді беруть участь не більше ніж два автомобілі. Також важливо, щоб у ДТП не було загиблих, чи постраждалих, бо за таких умов пригода оформлюється лише працівниками поліції.

Це рішення стало ще одним результатом роботи МВС над цифровізацією послуг. Разом із Мінцифри, Національною поліцією та МТСБУ ми вдосконалили механізм, щоб зробити його максимально зручним для водіїв,

– написав голова Національної поліції.

Запускаючи новий функціонал, профільні відомства прагнули максимально спростити процедури врегулювання страхових випадків.

У МВС додають, що цифровізація сервісів триватиме й надалі для забезпечення швидкої взаємодії громадян із державними органами.

Нагадаємо, як пояснив у коментарі 24 Каналу адвокат Євген Кукса, страхова компанія може відмовити у виплаті після ДТП через помилки в оформленні страхового випадку або порушення строків повідомлення про аварію. Власники полісів КАСКО повинні дотримуватися умов договору, оскільки невиконання може призвести до відмови у відшкодуванні.

Також суттєвою причиною відмовити водію у страховій виплаті є скоєна аварія в стані сп'яніння та неможливість зафіксувати збитки.