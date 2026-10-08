Условия использования онлайн-сервиса

Новая цифровая услуга позволяет водителям отказаться от бумажных бланков и длительного ожидания на месте аварии. Европротокол представляет собой упрощенную форму фиксации ДТП без привлечения полиции, что позволяет существенно сэкономить время и сохранить нервы участникам приключения. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

После подачи заявки система сама автоматически проверит данные, а оформленный Европротокол сразу поступит в страховые компании.

Воспользоваться возможностью оформления электронного документа можно только при соблюдении нескольких четких требований. Автоматическая система сработает только в том случае, если в автопроисшествии участвуют не более двух автомобилей. Также важно, чтобы в ДТП не было погибших или пострадавших, поскольку в таких условиях происшествие оформляется исключительно сотрудниками полиции.

Это решение стало еще одним результатом работы МВД над цифровизацией услуг. Совместно с Минцифрой, Национальной полицией и МТСБУ мы усовершенствовали механизм, чтобы сделать его максимально удобным для водителей,

– написал глава Национальной полиции.

Запуская новый функционал, профильные ведомства стремились максимально упростить процедуры урегулирования страховых случаев.

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В МВД добавляют, что цифровизация сервисов будет продолжаться и в дальнейшем для обеспечения быстрого взаимодействия граждан с государственными органами.

Напомним, как пояснил в комментарии 24 Каналу адвокат Евгений Кукса, страховая компания может отказать в выплате после ДТП из-за ошибок при оформлении страхового случая или нарушения сроков уведомления об аварии. Владельцы полисов КАСКО должны соблюдать условия договора, поскольку их невыполнение может привести к отказу в возмещении.

Также весомой причиной для отказа водителю в страховой выплате является ДТП, совершенное в состоянии опьянения, и невозможность зафиксировать ущерб.