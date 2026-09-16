За збір чужих банківських даних через "кол-центри" загрожує в'язниця: що змінила Рада

У Кримінальному кодексі з'являться статті щодо відповідальності за протиправне збирання, зберігання та використання персональних даних, банківської таємниці й реквізитів платіжних інструментів для заволодіння чужим майном. Верховна Рада ухвалила відповідний закон.

Шахраїв з "кол-центрів" тепер будуть засуджувати до в'язниці

Документ, який на засіданні 16 вересня остаточно ухвалила Верховна Рада, запроваджує формальний склад злочину для ефективної протидії системним схемам, зокрема "фінансовим пірамідам". За цей законопроєкт проголосували 313 народних депутатів, передає 24 Канал.

Відомо, що шахраї користуються різними схемами, зокрема, телефонують громадянам, аби викрасти їхні банківські дані. Держава вирішила на рівні закону встановити відповідальність за роботу таких "кол-центрів" та інших схем. Також зміни покликані створити захист і поновити права осіб, потерпілих від протиправного збирання, зберігання, обробки та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю.

З часом шахраї удосконалили схеми, за допомогою яких могли заволодіти чужим майном або придбання права на нього шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації, технічних засобів електронних комунікацій тощо. Нові статті Кримінального кодексу встановлюють покарання:

організаторам схем – від 7 до 12 років ув'язнення;

працівникам шахрайських "офісів" – від 5 до 10 років тюрми.

Кримінальна відповідальність наставатиме за викрадення грошових коштів з банківського рахунку, якщо його власника ввели в оману й він добровільно передає персональну інформацію про себе. Також каратимуть за попереднє викрадення персональної інформації за допомогою фішингових схем чи "фінансових пірамід".

Кримінальний кодекс України доповнюється новими статями 255-4 "Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній" та 255-5 "Залучення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації",

– йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше президент подав до Верховної Ради законопроєкти, які мають посилити відповідальність за діяльність шахрайських "кол-центрів", так званих "дропів" та використання чужих банківських даних. Окремо глава держава теж пропонував встановити кримінальну відповідальність за незаконне збирання, зберігання та використання даних для заволодіння чужими коштами. Але нині Рада проголосувала саме за законопроєкт від Кабінету Міністрів.

У НАБУ підкреслюють, що шахрайські мережі можуть використовуватися не лише для обману громадян і викрадення грошей, а й у ворожих операціях. Тобто держава має боротися не тільки з безпосередніми шахраями, а й із людьми та структурами, які забезпечують роботу таких схем.