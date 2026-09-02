Жорстке покарання за організацію шахрайських кол-центрів можуть ввести в Україні

Відповідальність за функціонування шахрайських кол-центрів на території України має бути чіткою та жорсткою. Це стосується не лише пересічних виконавців, а й організаторів та власників цього бізнесу. Про це 2 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

Один документ розроблений саме для суворого покарання тих, хто стоїть на чолі афер і збагачується на ошуканстві громадян.

Другий законопроєкт передбачає посилення покарання за махінації з банківськими інструментами, зокрема для бізнесу, який залучає так званих "дропів". Мова йде про підставних осіб, які за винагороду надають свої банківські картки та рахунки шахраям для транзиту й легалізації незаконних коштів.

На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності,

– зазначив Зеленський.

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Окрім цього, ініціатива спрямована на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу відповідно до міжнародних домовленостей. На законодавчому рівні планується дати базу для протидії організаторам шахрайських фінансових схем. Очільник держави просить невідкладно розглянути подані законопроєкти.

Нагадаємо, раніше Кіберполіця пропонувала посилити відповідальність за передачу банківських рахунків і карток у користування іншим людям. За таке порушення справедливо було б передбачити штраф або інші санкції.

Згідно з ідеєю, відповідальність може стосуватися не лише організаторів схем, а й самих "дропів". Проблема полягає в тому, що через рахунки таких людей можуть проходити кошти, отримані злочинним шляхом.