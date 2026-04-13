Перевірте закордонний паспорт: який документ обов'язково треба оновити

В Україні більше не діє тимчасовий дозвіл на закордонний паспорт із продовженим терміном дії. Тож люди, в яких був саме такий документ, повинні оновити на сучасний.

Кому варто оновити паспорт для виїзду за кордон?

Українцям рекомендують перевірити закордонні паспорти. У першу чергу це стосується громадян, в документі яких записані дані про членів родин. Про це пише Міграційна служба Дніпропетровської області.

Дивіться також Нові правила для українців за кордоном: як тепер отримати паспорт без черг і поїздок

Мільйонам українців можуть відмовити в перетині кордону. Також оновити документ треба тим людям, які живуть або працюють за кордоном. З початку повномасштабної війни люди могли користуватися закордонними паспортами з продовженим терміном дії. Однак вже з 28 жовтня 2025 року цей документ не буде визнаватися.

Оновити паспорт варто тим людям, які отримали тимчасове продовження старих паспортів через проблеми з роботою консульств на початку російського вторгнення.

Нині потреби в цих паспортах немає, адже консульства України працюють в нормальному режимі, а оформити звичайний паспорт для виїзду за кордон можна у філіях Державного підприємства "Документ".

Так більшість держав світу тепер визнають тільки паспорти з чітким терміном дії. Громадянам, яким виповнилося 16 років закордонний паспорт видається на 10 років. До цього віку документ чинний 4 роки. Такі норми встановлені в Постанові Кабінету Міністрів України № 152 "Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон".

Коли паспорт для виїзду за кордон закінчується, його знову можна оформити у посольствах або консульствах України за кордоном, у філіях ДП "Документ". В Україні – в підрозділах Міграційної служби або ЦНАПах.

Важливо! Закордонні паспорти дітей, де записані батьки чи інші члени сім’ї вважаються недійсними. Такий документ також треба оновити.

Що варто знати про оновлення даних в закордонних документах?