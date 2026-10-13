Додатковий ресурс для армії: ВРУ схвалила законопроєкт щодо експорту зброї

Верховна Рада України підтримала у першому читанні за основу законопроєкт № 15400. Він передбачає цільове спрямування плати за оформлення та видачу документів у сфері державного експортного контролю на потреби Збройних Сил України.

Що відомо про законопроєкт щодо експорту зброї

Ідеться, зокрема, про додаткові кошти на оборонні закупівлі та грошове забезпечення військовослужбовців, як повідомляють на сайті Міноборони України.

Якщо законопроєкт ухвалять у цілому, то 100% плати за оформлення та видачу документів у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуватимуться Міністерству оборони.

Надходження від плати за оформлення документів у сфері оборонного експорту розподілятимуться порівну:

50% – на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;

50% – на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

Зауважте! Законопроєкт є логічним продовженням постанови Кабінету Міністрів України № 875 від 1 липня 2026 року, яка запровадила механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій із безумовним пріоритетом забезпечення Сил оборони України.

Постанова передбачає плату за оформлення дозволів на експорт у розмірі 20% вартості готових виробів та 30% вартості комплектуючих.

Український ОПК вже має спроможності, які в окремих напрямах перевищують поточні можливості державного бюджету. Про це зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

І завдання полягає в тому, аби спроможності не зупинялися, а працювали на підсилення держави.

Тому контрольований експорт – це не про зброю замість фронту. Це про додатковий ресурс для армії, розвиток виробників і більше української зброї в майбутньому,

– пояснила Ганна Гвоздяр.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні запустили спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Механізм діятиме протягом воєнного стану.