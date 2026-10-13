Що відомо про законопроєкт щодо експорту зброї
Ідеться, зокрема, про додаткові кошти на оборонні закупівлі та грошове забезпечення військовослужбовців, як повідомляють на сайті Міноборони України.
Якщо законопроєкт ухвалять у цілому, то 100% плати за оформлення та видачу документів у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуватимуться Міністерству оборони.
Надходження від плати за оформлення документів у сфері оборонного експорту розподілятимуться порівну:
- 50% – на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;
- 50% – на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.
Зауважте! Законопроєкт є логічним продовженням постанови Кабінету Міністрів України № 875 від 1 липня 2026 року, яка запровадила механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій із безумовним пріоритетом забезпечення Сил оборони України.
Постанова передбачає плату за оформлення дозволів на експорт у розмірі 20% вартості готових виробів та 30% вартості комплектуючих.
Український ОПК вже має спроможності, які в окремих напрямах перевищують поточні можливості державного бюджету. Про це зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.
І завдання полягає в тому, аби спроможності не зупинялися, а працювали на підсилення держави.
Тому контрольований експорт – це не про зброю замість фронту. Це про додатковий ресурс для армії, розвиток виробників і більше української зброї в майбутньому,
– пояснила Ганна Гвоздяр.
Нагадаємо, що 1 липня в Україні запустили спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Механізм діятиме протягом воєнного стану.