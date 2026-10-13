Що відомо про законопроєкт щодо експорту зброї

Ідеться, зокрема, про додаткові кошти на оборонні закупівлі та грошове забезпечення військовослужбовців, як повідомляють на сайті Міноборони України.

Якщо законопроєкт ухвалять у цілому, то 100% плати за оформлення та видачу документів у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуватимуться Міністерству оборони.

Надходження від плати за оформлення документів у сфері оборонного експорту розподілятимуться порівну:

50% – на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;

50% – на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

Зауважте! Законопроєкт є логічним продовженням постанови Кабінету Міністрів України № 875 від 1 липня 2026 року, яка запровадила механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій із безумовним пріоритетом забезпечення Сил оборони України.

Постанова передбачає плату за оформлення дозволів на експорт у розмірі 20% вартості готових виробів та 30% вартості комплектуючих.

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Український ОПК вже має спроможності, які в окремих напрямах перевищують поточні можливості державного бюджету. Про це зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

І завдання полягає в тому, аби спроможності не зупинялися, а працювали на підсилення держави.

Тому контрольований експорт – це не про зброю замість фронту. Це про додатковий ресурс для армії, розвиток виробників і більше української зброї в майбутньому,

– пояснила Ганна Гвоздяр.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні запустили спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Механізм діятиме протягом воєнного стану.