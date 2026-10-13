Что известно о законопроекте об экспорте оружия

Речь идет, в частности, о дополнительных средствах на оборонные закупки и денежное обеспечение военнослужащих, о чем говорится на сайте Минобороны Украины.

Если законопроект будет принят в целом, то 100% сборов за оформление и выдачу документов в сфере государственного экспортного контроля товаров военного и двойного назначения будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и направляться в Министерство обороны.

Поступления от сборов за оформление документов в сфере оборонного экспорта будут распределяться поровну:

50% – на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники;

50% – на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

Обратите внимание! Законопроект является логическим продолжением постановления Кабинета Министров Украины № 875 от 1 июля 2026 года, которое ввело механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий с безусловным приоритетом обеспечения Сил обороны Украины.

Постановление предусматривает плату за оформление разрешений на экспорт в размере 20% от стоимости готовой продукции и 30% от стоимости комплектующих.

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Украинский ОПК уже обладает потенциалом, который в отдельных направлениях превышает текущие возможности государственного бюджета. Это отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

И задача состоит в том, чтобы эти возможности не останавливались, а работали на укрепление государства.

Поэтому контролируемый экспорт – это не оружие вместо фронта. Это дополнительный ресурс для армии, развитие производителей и больше украинского оружия в будущем,

– пояснила Анна Гвоздяр.

Напомним, что 1 июля в Украине запустили специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий. Механизм будет действовать на протяжении всего периода военного положения.