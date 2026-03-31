Заповіт можуть визнати недійсним: на які ризики звернути увагу спадкоємцям

Спадкоємці, які мають право на спадщину за заповітом, можуть втратити можливість отримання майна чи нерухомості. Адже бувають ситуації, коли інші спадкоємці оскаржують документ в суді.

Чому заповіт можуть визнати недійсним?

Про те, як наявність юридичного документа впливає на поділ спадщини, пишуть на ресурсі АБ "Науменко та партнери".

Хоча в Україні заповіт вважається офіційним документом для визначення порядку оформлення спадщини, він не має абсолютної сили. Справа в тому, що за певних обставин суд може скасувати дію документа. Йдеться про ситуації, коли складання документу відбулось із порушеннями.

Найчастіше звертаються спадкоємці за законом. Тобто ті люди, які мали б право на майно без заповіту. Вони подають позов до суду, щоб оскаржити останню волю спадкодавця, якщо вважають, що інтереси спадкоємців були порушені або не враховані.

Зауважте! Щоб заповіт визнали недійсним, потрібні вагомі причини. Незгода спадкоємців зі змістом документа не є ключовою підставою для його анулювання.

Юристи додають, що "потрібні чіткі юридичні аргументи, наприклад, порушення процедури або відсутність вільного волевиявлення". Водночас треба врахувати, що для кожної ситуації рішення суду буде індивідуальним, адже у всіх різні обставини.

Через які причини найчастіше оскаржують заповіт?

Юристи додають, що серед найпоширеніших причин звернень щодо оскарження документа, виокремлюють такі:

Тиск та введення в оману – іншими словами тут про те, що спадкодавця могли змусити підписати заповіт або ж вплинули на останню волю людини. Йдеться зокрема про обман та психологічний тиск. Неправильно оформлений заповіт – якщо правила складання документа порушили дійсність заповіту фактично втрачає свою силу. Так, заповіт потрібно скласти письмово, особисто підписати його та належним чином посвідчити або завірити. Недієздатність спадкодавця – ще одна причина для оскарження заповіту. Якщо документ підписаний заповідачем, однак той на момент створення не усвідомлював своїх дій або просто не мав можливості самостійно підписати документ. Позбавлення спадку обов'язкових спадкоємців – оскільки закон захищає права усіх категорій родичів, спадкоємці мають право розраховувати на гарантовану частку. Якщо ж когось із них позбавили долі зі спадщини – вони можуть оскаржити це в суді.

Водночас фахівці зазначають, що надважливо чітко формулювати документ. Спадкодавець має уникати двозначностей.

Якщо ж заповіт втрачає свою силу або суд анулює документ – поділ спадщини відбувається за алгоритмом черговості спадкоємців.

Що таке секретний заповіт?

Національна асоціація адвокатів України розповідає про окремий вид заповіту – секретний. Зміст такого документа залишається невідомим навіть для нотаріуса. Так, спадкодавець подає заповіт у заклеєному конверті, а юрист має право лише засвідчити підпис та прийняти конверт на зберігання.

Особливостями такого виду заповіту:

таємний зміст до моменту його оголошення після смерті заповідача;

спадкоємцям окремо повідомляють про дату й час оголошення заповіту, але під час процедури мають бути присутні свідки;

оголошені результати фіксують в спеціальному протоколі, який містить повний текст заповіту та інші обставини.

Зокрема в секретному заповіті є можливість додати умову або призначення. Наприклад, спадкодавець заповідає віддати квартири під музеї. Якщо ж спадкоємець не згодний на такий варіант – є альтернатива, яку передбачила померла.

