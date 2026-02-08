Як правильно скласти заповіт в Україні: правила, форма, можливість оскарження
- Заповіт в Україні може скласти особа з повною цивільною дієздатністю, і він підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, дозволяючи призначати спадкоємцями будь-яких осіб.
- Заповіт може бути змінений або скасований у будь-який момент, а його недійсність може бути визнана судом у разі порушення форми чи порядку посвідчення або якщо волевиявлення заповідача не було вільним.
Заповіт дозволяє людині самостійно визначити долю свого майна після смерті та зменшити ризик конфліктів між спадкоємцями. Закон чітко встановлює вимоги до форми, порядку посвідчення й підстави, за яких заповіт може бути змінений або визнаний недійсним.
Що таке заповіт і хто та для якого майна має право його скласти?
Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті, право на його складення має лише особа з повною цивільною дієздатністю, і здійснюється воно виключно особисто, без представників, повідомляє Міністерство юстиції України. Документ підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
Заповідач може призначити спадкоємцями будь-яких фізичних осіб незалежно від родинних чи сімейних зв'язків, а також позбавити права на спадкування спадкоємців за законом, окрім тих, хто має право на обов'язкову частку.
Заповіт може охоплювати як усе майно, так і його частину, включно з правами та обов'язками, які належать заповідачу на момент складення документа або можуть виникнути у майбутньому. Чинність заповіту щодо складу спадщини визначається на момент відкриття спадщини.
Вимоги до форми та змісту
Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця й часу його складення, а також персональних даних заповідача. Формулювання мають бути чіткими й однозначними, щоб уникнути спорів після відкриття спадщини. Майно за заповітом може передаватися виключно у власність.
Заповідач також може встановити умови набуття спадщини, покласти на спадкоємців певні обов'язки або включити немайнові розпорядження, зокрема щодо поховання чи опіки над неповнолітніми. Умови, що суперечать закону або моральним засадам, є нікчемними.
Як оформлюється заповіт та хто може його посвідчити окрім нотаріуса?
Документ може бути написаний власноруч або з використанням технічних засобів і підписується особисто заповідачем. У разі фізичної неможливості підпису це може зробити інша особа за його дорученням, але не спадкоємець.
У визначених законом випадках посвідчення заповіту відбувається за участі не менш як двох свідків із повною цивільною дієздатністю. Відомості про свідків обов'язково зазначаються в тексті документа.
Окрім нотаріусів, заповіти можуть посвідчувати уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування в сільських населених пунктах, а також керівники медичних закладів, капітани суден, начальники експедицій, командири військових частин, керівники установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.
В умовах воєнного або надзвичайного стану передбачено спрощений порядок посвідчення заповітів із подальшою їх реєстрацією у Спадковому реєстрі.
Як змінити та скасувати заповіт та коли його можуть визнати недійсним?
Заповідач має право у будь-який момент скасувати або змінити заповіт, а також скласти новий. Кожний наступний заповіт скасовує попередній повністю або в частині, що йому суперечить. Усі зміни підлягають державній реєстрації.
Заповіт є нікчемним, якщо його складено особою без відповідних повноважень або з порушенням встановленої форми та порядку посвідчення. Суд також може визнати заповіт недійсним, якщо встановить, що волевиявлення заповідача не було вільним.
Недійсність окремого положення не тягне автоматичної недійсності всього заповіту, а у разі його скасування спадкування відбувається за загальними правилами закону.
