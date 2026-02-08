Як правильно скласти заповіт в Україні: правила, форма, можливість оскарження

Заповіт дозволяє людині самостійно визначити долю свого майна після смерті та зменшити ризик конфліктів між спадкоємцями. Закон чітко встановлює вимоги до форми, порядку посвідчення й підстави, за яких заповіт може бути змінений або визнаний недійсним.

Що таке заповіт і хто та для якого майна має право його скласти?

Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті, право на його складення має лише особа з повною цивільною дієздатністю, і здійснюється воно виключно особисто, без представників, повідомляє Міністерство юстиції України. Документ підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Дивіться також Ці помилки можуть коштувати спадщини: як не втратити майно

Заповідач може призначити спадкоємцями будь-яких фізичних осіб незалежно від родинних чи сімейних зв'язків, а також позбавити права на спадкування спадкоємців за законом, окрім тих, хто має право на обов'язкову частку.

Заповіт може охоплювати як усе майно, так і його частину, включно з правами та обов'язками, які належать заповідачу на момент складення документа або можуть виникнути у майбутньому. Чинність заповіту щодо складу спадщини визначається на момент відкриття спадщини.

Вимоги до форми та змісту

Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця й часу його складення, а також персональних даних заповідача. Формулювання мають бути чіткими й однозначними, щоб уникнути спорів після відкриття спадщини. Майно за заповітом може передаватися виключно у власність.

Заповідач також може встановити умови набуття спадщини, покласти на спадкоємців певні обов'язки або включити немайнові розпорядження, зокрема щодо поховання чи опіки над неповнолітніми. Умови, що суперечать закону або моральним засадам, є нікчемними.

Як оформлюється заповіт та хто може його посвідчити окрім нотаріуса?

Документ може бути написаний власноруч або з використанням технічних засобів і підписується особисто заповідачем. У разі фізичної неможливості підпису це може зробити інша особа за його дорученням, але не спадкоємець.

У визначених законом випадках посвідчення заповіту відбувається за участі не менш як двох свідків із повною цивільною дієздатністю. Відомості про свідків обов'язково зазначаються в тексті документа.

Окрім нотаріусів, заповіти можуть посвідчувати уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування в сільських населених пунктах, а також керівники медичних закладів, капітани суден, начальники експедицій, командири військових частин, керівники установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.

В умовах воєнного або надзвичайного стану передбачено спрощений порядок посвідчення заповітів із подальшою їх реєстрацією у Спадковому реєстрі.

Як змінити та скасувати заповіт та коли його можуть визнати недійсним?

Заповідач має право у будь-який момент скасувати або змінити заповіт, а також скласти новий. Кожний наступний заповіт скасовує попередній повністю або в частині, що йому суперечить. Усі зміни підлягають державній реєстрації.

Заповіт є нікчемним, якщо його складено особою без відповідних повноважень або з порушенням встановленої форми та порядку посвідчення. Суд також може визнати заповіт недійсним, якщо встановить, що волевиявлення заповідача не було вільним.

Недійсність окремого положення не тягне автоматичної недійсності всього заповіту, а у разі його скасування спадкування відбувається за загальними правилами закону.

Втрачений договір чи заповіт: як отримати дублікат нотаріального документа?