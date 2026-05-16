Зарплату не виплачують кілька тижнів: що робити працівнику

Багато українців сприймають затримку заробітної плати як тимчасові труднощі роботодавця та погоджуються почекати навіть кілька тижнів. Але насправді це є порушенням закону, і працівник має знати, як діяти, щоб реально отримати свої гроші.

Коли мають виплачувати заробітну плату?

В Україні існують чіткі вимоги до термінів виплати заробітної плати. Вони прописні у Кодексі законів про працю України та законі "Про оплату праці".

За цим законодавством, роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату не рідше двох разів на місяць:

першу частину (аванс) – з 16 по 22 число поточного місяця;

другу частину – з 1 по 7 число наступного місяця.

Будь-яке відхилення від цих термінів уже вважається порушенням трудових гарантій, хоча компенсація за них нараховується не завжди.

Зауважте! Аванс – це не добровільна виплата роботодавця, а обов’язкова частина зарплати за першу половину місяця (приблизно 15 днів роботи). Його невиплата або затримка теж вважається порушенням трудового законодавства, навіть якщо повна зарплата буде виплачена пізніше.

Чи можна отримати компенсацію за затримку?

Закон "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" передбачає компенсацію заробітної плати через затримку, але є важливий нюанс:

якщо затримка становить менше місяця, компенсація зазвичай не нараховується;

компенсація зазвичай не нараховується; якщо зарплату затримали на місяць і більше, то роботодавець зобов’язаний виплатити втрачені кошти.

Що робити, якщо зарплату затримують?

Якщо компанія затримує виплати на кілька тижнів, фахівці радять не чекати без дій. Є кілька офіційних варіантів захисту. По-перше, можна подати звернення до контролюючих органів

Скаргу слід писати до:

Державної служби з питань праці;

Державної податкової служби;

а в разі серйозних порушень – до правоохоронних органів.

Після звернення вони можуть провести перевірку роботодавця. Часто вже сам факт скарги змушує компанію погасити борги.

По-друге, якщо реакції немає, працівник має право звернутися до суду та вимагати виплату всієї заборгованої зарплати та компенсацію за затримку. Судові рішення у таких справах зазвичай стають на бік працівника, якщо є підтвердження трудових відносин.

Важливо! Якщо частину зарплати людина отримувала "у конверті", варто звертатися до Державної служби з питань праці або Державної податкової служби, які можуть провести перевірку та притягнути компанію до відповідальності, розповів адвокат АО "ЮФ "Онопенко та партнери" у коментарі порталу з пошуку роботи robota.ua. За його словами, до суду в такому випадку йти неефективно, оскільки довести факт неофіційних виплат без документів складно.

Яка відповідальність чекає роботодавця?

За затримку зарплати працівникам закон передбачає серйозні санкції для роботодавця відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України.

за затримку понад 1 місяць — штраф у трикратному розмірі мінімальної зарплати ;

; за порушення мінімальних гарантій оплати праці — подвійний штраф за кожного працівника.

Крім фінансових санкцій, можливі адміністративні або навіть кримінальні наслідки у разі систематичних порушень.

Зауважте! Затримка зарплати визнається порушенням трудового законодавства, тому це повноцінна підстава для звільнення. Якщо роботодавець порушує строки виплат, працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням і зробити це у зручний для себе термін, тобто без відпрацювання ще двох тижнів.

Що ще потрібно знати про зарплати в Україні?

Середня заробітна плата в Україні у березні 2026 року зросла до 30 356 гривень. Порівняно з лютим цього ж року показник підвищився на 7,2%.

Водночас проблема заборгованості із виплати зарплат залишається актуальною. Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума боргів перед працівниками сягнула 3,6 мільярда гривень.

Мінімальна заробітна плата у 2026 році становить 8 647 гривень. Це перше підвищення з 2024 року, адже до цього її розмір тривалий час залишався на рівні 8 тисяч гривень.

Уряд також заклав подальше поетапне зростання мінімалки. Так, із 1 січня 2027 року вона має збільшитися до 9 347 гривень, а ще через рік – із 1 січня 2028-го – досягти 10 059 гривень.