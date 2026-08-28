Затримки потягів через обстріли: чи можливо повернути гроші за квиток, якщо поїздка не відбулася

Через ворожі обстріли та затяжні тривоги по всій Україні зберігаються затримки поїздів, проте Укрзалізниця не скасувала жодного рейсу далекого сполучення. Для подолання наслідків залізничники запровадили додаткові пересадки та безкоштовні сервіси для пасажирів на вокзалах і в дорозі.

По всій Україні зберігаються затримки поїздів

Ситуація щодо затримки поїздів поступово скорочується, однак наслідки обстрілів відчуватимуться ще щонайменше протягом доби. Найбільше відставання від графіка наразі є на рейсах, що вирушають із Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Аби швидше повертати локомотиви й вагони до звичного розкладу, перевізник тимчасово запровадив пересадки на підвезеннях для кількох маршрутів. Це дозволяє пришвидшити оберт рухомого складу та поступово нормалізувати рух поїздів по всій країні.

Пасажирам зараз дозволено безкоштовно користуватися платними залами очікування на залізничних вокзалах. У цих зонах можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої, випити гарячого чаю та комфортно дочекатися свого поїзда.

Під час оголошення повітряної тривоги пасажирів просять негайно проходити до укриттів, де працівники вокзалів допоможуть зорієнтуватися щодо рейсу та також запропонують чай.

Тим, хто затримується в дорозі на понад 5 годин, безкоштовно роздають "Залізні перекуси".

Як повернути повну вартість квитка

Якщо пасажир через затримку поїзда не зміг здійснити посадку, він має право на повне відшкодування вартості проїзного документа. Для цього Укрзалізниця передбачила електронний сервіс претензійного повернення коштів, яким можна скористатися онлайн.

Щоб подати заявку на повернення грошей, потрібно перейти на сторінку сервісу претензійного повернення квитків. У формі необхідно вказати номер квитка, персональні дані та реквізити банківського рахунку для зарахування коштів.

До електронної заяви слід додати скановані копії або фото документів, що підтверджують причину повернення. Після цього заявку потрібно підтвердити за допомогою "Дія.Підпису".

Нагадаємо, під час евакуації з потягу, який може відбуватися через потенційну загрозу ворожого обстрілу, пасажирам рекомендується не створювати паніки, перевіряти безпечність шляху та залишати габаритні речі на місцях.

Укрзалізниця проводить тренінги для поїзних бригад та посилює моніторинг загроз у співпраці із Силами оборони.