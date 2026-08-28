По всей Украине сохраняются задержки поездов

Ситуация с задержками поездов постепенно улучшается, однако последствия обстрелов будут ощущаться еще как минимум в течение суток. Наибольшее отставание от графика в настоящее время наблюдается на рейсах, отправляющихся из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Чтобы быстрее вернуть локомотивы и вагоны к привычному расписанию, перевозчик временно ввел пересадки на подвозах для нескольких маршрутов. Это позволяет ускорить оборот подвижного состава и постепенно нормализовать движение поездов по всей стране.

Пассажирам сейчас разрешено бесплатно пользоваться платными залами ожидания на железнодорожных вокзалах. В этих зонах можно согреться, зарядить мобильные устройства, выпить горячего чая и с комфортом дождаться своего поезда.

При объявлении воздушной тревоги пассажиров просят немедленно проходить в укрытия, где сотрудники вокзалов помогут сориентироваться в отношении рейса, а также предложат чай.

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Тем, кто задерживается в пути более чем на 5 часов, бесплатно раздают "Железные перекусы".

Как вернуть полную стоимость билета

Если пассажир из-за задержки поезда не смог совершить посадку, он имеет право на полное возмещение стоимости проездного документа. Для этого Укрзализныця предусмотрела электронный сервис претензионного возврата средств, которым можно воспользоваться онлайн.

Чтобы подать заявку на возврат денег, нужно перейти на страницу сервиса претензионного возврата билетов. В форме необходимо указать номер билета, персональные данные и реквизиты банковского счета для зачисления средств.

К электронному заявлению следует приложить отсканированные копии или фотографии документов, подтверждающих причину возврата. После этого заявку необходимо подтвердить с помощью ДияПидпысу.

Напомним, во время эвакуации из поезда, которая может происходить из-за потенциальной угрозы вражеского обстрела, пассажирам рекомендуется не создавать панику, проверять безопасность пути и оставлять габаритные вещи на местах.

Укрзализныця проводит тренинги для поездных бригад и усиливает мониторинг угроз в сотрудничестве с Силами обороны.