Станом на ранок 28 серпня по всій Україні спостерігаються тривалі затримки рейсів. Час відхилення від розкладу для багатьох пасажирських складів наразі становить від 5 до 10 годин.

Що відомо про ситуацію з рейсами

Затримки зачепили численні пасажирські маршрути у різних регіонах країни. Пасажирам рекомендують уважно стежити за оновленнями інформації та відстежувати рух потягів.

Найбільше від графіка відстає потяг Суми – Київ – його затримка становить вже 15 годин.

Доволі критична ситуація і з такими напрямками, де потяги запізнюються приблизно на 12 годин:

Кременчук – Пшемисль;

Кременчук – Мукачево;

Полтава – Мукачево;

Суми – Рахів.

Запізнення також торкнулися потягів Дніпро – Івано-Франківськ (9 годин, 33 хвилини), Київ – Солотвино (9 годин 28 хвилин), Конотоп – Жмеринка (9 годин 19 хвилин).

Ще низка поїздів відстає від графіка на кілька годин. У мережі пасажири писали, що потяги дуже довгий час не прибувають до колії – люди не можуть сісти на потяги, тож перони, вокзали переповнені.

Не легшою є ситуація і під час дороги, адже через загрози обстрілів нерідко доводиться проводити евакуацію, що теж збільшує час затримки.

Важливо! Актуальну ситуацію щодо затримок потягів відстежуйте на сайті Укрзалізниці.

Що кажуть в Укрзалізниці?

У компанії зазначили, що відставання від графіків поступово скорочується. "Втім, наслідки затяжних тривог і ворожих обстрілів будуть відчутними ще щонайменше протягом доби".

В Укрзалізниці додали, що одного потяга далекого сполучення не скасували. Однак на деяких маршрутах пасажирів на "останній милі" перевозитимуть із пересадкою, щоб швидше повернути вагони та локомотиви в обіг і стабілізувати графік.

Водночас частина рейсів вирушатиме зі значними затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова.

Зверніть увагу! Служби УЗ посилено працюють над скороченням відставання. У компанії закликають пасажирів поставитися з розумінням до можливих додаткових пересадок чи зміни способу довезення.

Безкоштовні зали очікування й підтримка пасажирів

До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах – зігрітися, випити чаю, зарядити телефони та дочекатися поїзда.

В Укрзалізниці нагадують, що під час повітряної тривоги необхідно перейти до укриття, де залізничники допоможуть з інформацією про рейс і також запропонують гарячий чай.

Якщо затримка поїзда перевищує 5 годин, "Укрзалізниця" спільно з World Central Kitchen забезпечує пасажирів безкоштовними перекусами.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, напередодні затримки окремих потягів сягали понад 17 годин через наслідки ворожих обстрілів.