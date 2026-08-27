Про це повідомляє Укрзалізниця.

Які потяги затримуються найбільше?

Найбільше від графіка відстає потяг №775/776 Суми – Київ-Пасажирський – на 17 годин 15 хвилин. З онлайн-табло, де можна відстежувати затримки потягів, наразі навіть не вказують орієнтовний час його прибуття до столиці.

Критичний час запізнення також у потяга №93/94 Харків – Хелм. Він затримується на 11 годин 30 хвилин.

Потяг №21/22 Харків-Пасажирський – Львів запізнюється на 9 годин 4 хвилини.

Відстають від графіка й поїзди з напрямку Запоріжжя. Йдеться, зокрема, про №85/86 Запоріжжя – Львів (7 годин 25 хвилин), №37/38 Запоріжжя – Київ-Пасажирський (7 годин 17 хвилин).

Затримуються й інші потяги: із Кривого Рогу, з Дніпра, з Одеси. Час їхнього відставання становить кілька годин.

Важливо! Час затримок може змінюватися. Відстежуйте запізнення потягів на офіційному ресурсі Укрзалізниці.

Що відомо про російську атаку?

Бити по Україні ворог почав ще з ночі: вибухи гриміли у Києві та області, на Полтавщині, на Дніпропетровщині й в Одесі. На ранок стало відомо про пошкодження інфраструктури в Полтавській області, через що подекуди зникло світло.

На Київщині спалахнули складські приміщення. Повідомлялося й про постраждалих. У самій столиці, як власне, й в області, атака не припинялася й протягом дня – наслідки фіксували у Шевченківському, Подільському, Печерському, Голосіївському районах.

Також окупанти вдарили по Основ'янському району Харкова – під прицілом опинився торговий центр, через що постраждали люди, відомо й про загиблого чоловіка.