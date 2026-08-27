Вибухи та роботу ППО чули мешканці столиці. 24 Канал пише, що відомо на цей час.
Що відомо про обстріл Києва вночі 27 серпня?
Повітряну тривогу у Києві оголосили вночі на 27 серпня о 01:45. За повідомленнями Повітряних сил, до столиці прямували реактивні БпЛА російської армії, зокрема курсом на Бориспіль та Бровари, також раніше була загроза для Василькова.
Прогриміли вибухи у столиці, як повідомили місцеві спільноти у телеграмі. Було чутно й роботу сил Протиповітряної оборони.
Про наслідки обстрілу на момент публікації ні Київська міська військова адміністрація, ні міський голова Віталій Кличко не повідомляли.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.
Додамо, що майже одночасно з Києвом під повітряну атаку потрапила й Одеська область. Суспільне, зокрема, повідомляло про вибухи в Одесі.