Вибухи та роботу ППО чули мешканці столиці. 24 Канал пише, що відомо на цей час.

Що відомо про обстріл Києва вночі 27 серпня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили вночі на 27 серпня о 01:45. За повідомленнями Повітряних сил, до столиці прямували реактивні БпЛА російської армії, зокрема курсом на Бориспіль та Бровари, також раніше була загроза для Василькова.

Прогриміли вибухи у столиці, як повідомили місцеві спільноти у телеграмі. Було чутно й роботу сил Протиповітряної оборони.

Про наслідки обстрілу на момент публікації ні Київська міська військова адміністрація, ні міський голова Віталій Кличко не повідомляли.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що майже одночасно з Києвом під повітряну атаку потрапила й Одеська область. Суспільне, зокрема, повідомляло про вибухи в Одесі.