Взрывы и работу ПВО слышали жители столицы. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 27 августа?

Воздушную тревогу в Киеве объявили ночью 27 августа в 01:45. По сообщениям Воздушных сил, к столице направлялись реактивные БПЛА российской армии, в частности курсом на Борисполь и Бровары, также ранее существовала угроза для Василькова.

В столице прогремели взрывы, как сообщили местные сообщества в телеграме. Была слышна и работа сил Противовоздушной обороны.

О последствиях обстрела на момент публикации ни Киевская городская военная администрация, ни мэр Виталий Кличко не сообщали.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что почти одновременно с Киевом под воздушную атаку попала и Одесская область. Суспільне, в частности, сообщало о взрывах в Одессе.