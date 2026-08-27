Про це повідомляє місцева влада.

Що відомо про удар по ТЦ у Харкові?

Через ворожий обстріл є постраждалі серед цивільного населення, на місці влучання працюють підрозділи ДСНС та медики.

На момент прильоту всередині будівлі перебували відвідувачі та працівники торговельних павільйонів.

За попередніми даними місцевої влади, вибухова хвиля зруйнувала покрівлю споруди та пошкодила кілька поверхів, спричинивши займання на площі понад 1000 квадратних метрів.

Наслідки атаки та робота екстрених служб

Рятувальники та екстрені служби негайно прибули на місце події для гасіння пожежі та розбору завалів. З палаючого приміщення оперативно евакуювали десятки людей.

Усі підрозділи ДСНС спрямовані на приборкання вогню та пошук можливих людей під завалами,

– речник Головного управління ДСНС у Харківській області.

Медичні бригади надають необхідну допомогу потерпілим, у яких діагностували травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. Інформація щодо кількості поранених постійно уточнюється.

Системний терор цивільної інфраструктури

Нагадаємо, раніше ми писали про регулярні авіаційні та ракетні удари російських військ по цивільних об'єктах обласного центру. Окупанти систематично цілять у цивільну інфраструктуру та житлові квартали Харкова.