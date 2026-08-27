Про це повідомляє місцева влада.
Що відомо про удар по ТЦ у Харкові?
Через ворожий обстріл є постраждалі серед цивільного населення, на місці влучання працюють підрозділи ДСНС та медики.
На момент прильоту всередині будівлі перебували відвідувачі та працівники торговельних павільйонів.
За попередніми даними місцевої влади, вибухова хвиля зруйнувала покрівлю споруди та пошкодила кілька поверхів, спричинивши займання на площі понад 1000 квадратних метрів.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Наслідки атаки та робота екстрених служб
Рятувальники та екстрені служби негайно прибули на місце події для гасіння пожежі та розбору завалів. З палаючого приміщення оперативно евакуювали десятки людей.
Усі підрозділи ДСНС спрямовані на приборкання вогню та пошук можливих людей під завалами,
– речник Головного управління ДСНС у Харківській області.
Медичні бригади надають необхідну допомогу потерпілим, у яких діагностували травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. Інформація щодо кількості поранених постійно уточнюється.
Системний терор цивільної інфраструктури
Нагадаємо, раніше ми писали про регулярні авіаційні та ракетні удари російських військ по цивільних об'єктах обласного центру. Окупанти систематично цілять у цивільну інфраструктуру та житлові квартали Харкова.