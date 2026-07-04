Майже 150 тисяч гривень на користь працівниці: як суд вирішив спір про неналежне звільнення

Українка скаржилася на дії роботодавця, який припинив трудові договори після початку повномасштабної війни. Попри це вона працювала, а коли прийшов час – не могла нормально звільнитися. Тоді спір розглянули в суді.

Працедавець не виконав правила звільнення

У Черкасах суд захистив права жінки, яка працювала після призупинення трудових договорів. Вона збиралася вийти на пенсію, але не могла отримати від колишнього працедавця остаточний розрахунок і свою трудову книжку. Про це йдеться в матеріалах справи №712/4884/23.

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Жінка працювала на підприємстві з 2007 року на посаді головного бухгалтера. Доки у 2022 році керівництво не припинило трудові договори через війну. В березні цього ж року працівники повернулися на роботу знову.

Позивачка працювала ще кілька місяців, а після просила керівника видати їх трудову книжку для оформлення пенсії. Відповіді жінка не отримала. Пізніше вона вже написала заяву про відпустку для виходу на пенсію. Проте працедавець не провів розрахунок і не оформив кадрові документи.

Крім того, жінці не виплатили й гроші за лікарняний, який був офіційно оформлений.

Тобто підприємство заборгувало їй компенсації за відпустку, "лікарняні" й частину заробітної плати.

Представник керівника заявляв, що в його діях немає порушення, бо фактично трудові договори не відновлювалися після наказу 1 квітня 2022 року.

Але той факт, що деякі працівники, зокрема й жінка, працювали на підприємстві після цієї дати. Тож згідно з Кодексом законів про працю, вони мали повне право на звільнення й отримання розрахунку.

Що вирішив суд?

Посилаючись на практику Верховного Суду, коли роботодавця визнали винним за відмову в остаточному розрахунку та поверненні трудової книжки, суд у Черкасах виніс схоже рішення.

Усі докази свідчили про те, що затримка видачі трудової книжки сталась з вини підприємства. Суд стягнув з відповідача середній заробіток за час затримки видачі трудової книжки – 65 771 гривні 91 копійок.

Через ухилення керівництва від виконання своїх обов'язків та сплати заборгованості на користь позивача додатково вирішено стягнути 35 569 гривень 38 копійок. Усе через те, що на підприємстві не спростували обставини, про які заявила жінка.

Додатково суд зробив правовий висновок про те, що відсутність коштів у роботодавця не вважається поважною причиною невиплати працівникові всіх належних йому сум. Ба більше, навіть Європейський суд з прав людини розцінює подібні дії роботодавця як порушення права на мирне володіння своїм майном.

Роботодавці не підвищували зарплату у 2026 році: чи є це порушенням?

Роботодавці, які у 2026 році не підвищували зарплати працівникам або не змінювали чисельність персоналу, почали отримувати офіційні листи від інспекцій з питань праці. Причиною стала інформація Пенсійного фонду, яка свідчить про відсутність змін у фонді оплати праці та штаті, що може вказувати на порушення трудового законодавства, зокрема щодо обов'язкової індексації зарплат.

Самі листи ще не є штрафом чи перевіркою, однак можуть стати підставою для подальшого контролю. Роботодавцям радять перевірити правильність нарахування зарплати та за потреби обґрунтувати відсутність її підвищення.