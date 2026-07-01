Помилки в документах не завжди впливають на призначення виплат

Якщо якісь дані людини роботодавець чи працівники архіву записали неправильно, то це не є підставою для скасування страхового стажу. Суд розглянув позицію жінки, які не зарахували страховий стаж через помилку в документах. Про це йдеться в матеріалах справи №440/6940/24, передають фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Пані Любові виповнилося 60 років і вона планувала вихід на пенсію. Жінка була впевнена, що в неї є достатньо страхового стажу, а тому зібрала всі необхідні для того документи. В архіві громадянці видали довідку, яку вона передала до Пенсійного фонду.

Але з часом Любов отримала відмову в призначені пенсії, бо з'ясувалося, що достатньо страхового стажу вона не має. До нього не зарахували роботу в колгоспі.

Як з'ясувалося, в книжці не зазначено, скільки робочих днів вона мала. А ім'я жінки взагалі вказане не повне – "Люба". Це, за повідомленнями ПФУ, не дає права на отримання пенсії, бо ім'я суперечить тому, що вказано в її паспорті.

В бюро правничої допомоги жінці безоплатно надали допомогу й разом з нею подали позов до суду. У заяві юрист просив суд переглянути надані докази й визнати дії управління Пенсійного фонду України протиправними. А час роботи в колгоспі вимагали зарахувати до страхового стажу.

Як відомо з матеріалів справи, суд встановив, що Пенсійний фонд дійсно припустився помилки, коли не дозволив призначати пенсію й не врахував 10 років роботи жінки в колгоспі.

Суддя посилався на практику Верховного Суду, який визначив, що відсутність повних записів у трудовій книжці або розбіжності у написанні імені в документах не можна вважати підставою для обмеження права на пенсію.

Тепер згідно з рішенням Пенсійний фонд мав переглянути заяву жінки ще раз й ухвалити нове рішення. У результаті експерти кажуть, що пані Любов завдяки їхній роботі вже отримує пенсію.

Зауважимо, що ця справа затвердила важливу деталь – формальні помилки в деяких документах чи неповні записи в трудовій книжці – не можуть автоматично позбавляти людину права на страховий стаж і пенсію. Якщо вдається фактично підтвердити трудову діяльність, то можна зобов'язати Пенсійний фонд оцінювати всі докази в сукупності та не обмежувати права громадян.

До слова, оцифрування трудових книжок, яке з 10 червня є обов'язковим і для тих, хто має стаж роботи до 2004 року, дозволяє уникнути цих проблем. Тепер дані зберігатимуться в реєстрі й не потребуватимуть додаткового підтвердження.

Що ще варто знати про нарахування пенсій?

Наша редакція дізналася в Пенсійного фонду України, що та інформацію про страховий стаж і заробітну плату, яка з'явилася після 1 липня 2000 року враховується при призначенні пенсій автоматично. Але доходи за попередні періоди потрібно підтверджувати окремо документами.

Індексація не означає, що у всіх пенсіонерів має збільшитися пенсія. Механізм стосується лише основного розміру пенсії, розрахованого за спеціальною формулою, а не до всієї суми, яку людина фактично отримує. Тому за наявності державних доплат до мінімального розміру пенсії, база дійсно зростає, але загальна сума може змінитися.