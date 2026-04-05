Під час війни це – серйозний злочин: як карають за крадіжку чи грабіж

В Україні під час воєнного стану кримінальна відповідальність за деякі, здавалося б, незначні правопорушення посилилися. Раніше за крадіжку недорогого товару присуджувався штраф, а зараз – в'язниця.

Як під час воєнного стану карають за крадіжку?

Крадіжка та грабіж в Україні стали більш серйозним правопорушенням. Воєнний стан змусив парламент змінити покарання для злочинців. Багато хто критикує вироку суду, який призначив покарання за крадіжку пляшки горілки в магазині у вигляді 7 років позбавлення волі. Популярний суддя в мережі Treads Петро Тишкун розповів, чому це рішення – правомірне.

За словами фахівця частину 4 статті 185 Кримінального кодексу доповнили нормою, яка діє під час воєнного стану. Так передбачено, що в такому випадку покаранням є позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

До цього крадіжка будь-чого, якщо його вартість перевищила визначений законом рівень, каралася штрафом, виправними роботами чи незначним арештом. Під час війни такий проступок вважається тяжким злочином. Така ж ситуація й зі вчиненням грабежу.

Грабіж в умовах воєнного стану почав каратися позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Тобто, 5 років за крадіжку та 7 років за грабіж є мінімально можливим покаранням за ці види злочинів, вчинених під час воєнного стану. Це не примха суду, це пряма вимога закону,

– пише суддя Тишкун.

Важливо! Позбавлення волі з випробуванням суд може призначити особі, яка здійснила крадіжку. При вчиненні грабежу це не можливо. Адже стаття 75 Кримінального кодексу визначає, що для звільнення від покарання строк позбавлення волі не повинен перевищувати 5 років.

Тобто людина, яка вчинила грабіж, в більшості випадків отримує 7 років позбавлення волі, незалежно від обставин чи заподіяних наслідків.

До слова, суддя нагадав, що крадіжка й грабіж – це злочини із заволодінням чужим майном. Однак у першому випадку крадій діє таємно, а в другому – відкрито. Якщо під час таємної крадіжки хтось помітив дії особи, але вона їх не припинила, то це вже грабіж.

