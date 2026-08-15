Воєнний стан впливає на зарплати українців: чи має керівник попередити про зміни

Під час війни дехто з працівників може помітити, що заробітна плата стала меншою, ніж була до цього. Закон дозволяє змінити умови праці, якщо підприємство почало працювати, чи заробляти по-іншому.

Чи має право роботодавець зменшити посадовий оклад

Українці можуть помітити, що за відсутності змін в роботі, посадовий оклад став дещо меншим. Багатьох дивує, що зменшення зарплати відбувається швидко, а попередження про це від керівника з'являється за фактично в день запровадження нових умов. Про те, чи законно це, розповіли експерти видання Protokol.

Звичайно, таке право під час війни роботодавець має. Але закон встановлює правила, як саме працівники мають дізнатися про зменшення заробітної плати. Під час воєнного стану трудові відносини регулює Закон №2136-IX.

Дійсно, війна змінила умови роботи, а часто – й заробіток підприємств. Тому через це компанії мають право ухвалювати рішення про зменшення зарплати. При цьому робочий день та обов'язки в працівника залишаються такими ж, як і в мирний час.

Якщо роботодавець не попередив про зміни оплати праці, то під час воєнного стану це також не вважається порушенням. За звичайних умов керівництво повинен заявити про зменшення зарплати чи зміну звичних умов праці за два місяці. Нині ця норма Кодексу законів про працю не діє.

Тобто до того дня, коли на підприємстві вже почнуть діяти зміни, працівники можуть про них не знати.

Роботодавець може змінити умови оплати праці, зокрема зменшити оклад, якщо через війну змінилися умови роботи підприємства. Попереджати за два місяці при цьому не потрібно — працівника мають повідомити не пізніше дня запровадження нових умов,

– розповіли юристи.

Якщо керівник вирішив в один день змінити розмір зарплати, то працівники мають про це дізнатися саме в цей день, або раніше, але не пізніше.

Навіть під час воєнного стану керівник має належним чином і відповідно до закону оформити зміни. Нова зарплата має бути прописана в умовах колективного договору та у внутрішніх документах. Зміни мають фіксуватися не лише на словах.

Якщо працедавець порушив будь-яке правило, наприклад, не попередив про зміну розміру зарплати, а просто одного разу не доплатив гроші, то такі дії – це порушення. Працівник має право отримати документ, де прописано новий оклад і перевірити, чи не зняв роботодавець більше грошей та чи не порушена процедура. Якщо є інші незаконні дії керівництва, то про них варто повідомити в Держпраці.

Нагадаємо, у серпні 2026 року мінімальна зарплата в Україні не зміниться – вона залишиться на рівні 8 647 гривень. Такий розмір встановлений Держбюджетом на 2026 рік. Мінімальна погодинна зарплата становить 52 грн.

Якщо працівник виконав повну місячну норму, а нарахована зарплата нижча за мінімальну, роботодавець має зробити доплату. Після сплати ПДФО 18% та військового збору 5% із мінімальної зарплати утримують загалом 1 988 гривень. Тобто на руки людина має отримувати мінімум 6 659 гривень.