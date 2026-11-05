Правило існує: адвокат пояснив, чи покарають військовозобов'язаного за неповернення в Україну

Чи існує обов'язок повернення в Україну у чоловіків

Постанова Кабінету Міністрів України №57 Про правила перетинання державного кордону встановлює вікові межі на рівні 23 – 60 років. Чоловікам цього віку виїзд може бути обмежений. І в цьому ж документі прописано, хто має повернутися через певний час після законного перетину кордону. Про це розповів адвокат Олексій Мендрух.

Зокрема підставою для виїзду з України може бути супровід осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду. Якщо військовозобов'язаний поїхав за межі держави, то повернутися він повинен не пізніше, ніж та людина, яку він супроводжував.

Чоловік може перетнути державний кордон, але якщо він повертається не разом з дитиною, не разом з дружиною, не разом з батьками, то він вже буде порушником,

– сказав експерт.

Олексій Мендрух звернув увагу, що обов'язок щодо повернення закріплений в постанові, але водночас немає відповідальності за ігнорування цієї вимоги.

До слова! Законодавці створювали законопроєкт, який би міг встановити покарання за неповернення з-за кордону вчасно. Проте документ уже понад рік не розглядається.

Перетин кордону після порушення строків

Адвокат зазначив, що питання в прикордонників можуть виникнути, наприклад, наступного разу, коли військовозобов'язаний намагатиметься виїхати. І це в деяких випадках може бути підставою для відмови в перетині кордону.

Підстав законодавчих для цього немає. Постанова Кабміну №57 не пов'язує неповернення або несвоєчасне повернення з подальшою забороною перетинання державного кордону. Якби це було пов'язано, то навіть в цьому пункті скоріш за все другим реченням було б щось на кшталт "надалі заборонено перетинати державний кордон на тих самих підставах",

– підсумував Олексій Мендрух.

Чи можна оскаржити відмову у виїзді

За словами експерта, відмова у виїзді за кордон за наявності підстав загалом незаконна. Відповідна постанова Державної прикордонної служби – це адміністративний акт, який можна оскаржити.

Адвокат розповів, чи передбачений обов'язок щодо повернення після законного виїзду: відео

Нагадаємо, чоловіки з відстрочкою з догляду за особою з інвалідністю можуть виїхати за кордон і якщо така людина вже перебуває за кордоном. Для виїзду необхідно мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ, свідоцтво про шлюб, документи про інвалідність та консульський облік дружини.

Військовозобов'язані можуть перетинати кордон під час воєнного стану лише за наявності визначених підстав, які останнім часом залишаються незмінними.