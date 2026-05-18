Важливо для безпеки: чому військовим не дозволяють користуватися телефонами на фронті

У районах бойових дій військовим часто заборонено користуватися телефонами. В такому випадку людям варто знати, як підтримувати зв'язок з рідними на фронті.

Чому військовим на фронті заборонено мати телефони?

Телефони на фронті можуть становити небезпеку для самих військових, тому доступ до гаджетів у війську дуже обмежений. У Міністерстві оборони розповіли, що рідні мають змогу підтримувати зв'язок з бійцями навіть без мобільних телефонів.

Мобільні телефони можуть видавати місця перебування військових й приманювати ворожі ракети чи дрони. Якщо противник помічає активність під час радіорозвідки, то він точно знає, що на тій позиції хтось є.

Небезпеку може створювати ввімкнений телефон, який постійно обмінюється сигналами з базовими станціями, GPS, Wi-Fi або Bluetooth. Саме через це противник може виявляти концентрацію людей або активність на певній ділянці фронту.

Тому чіткі правила щодо засобів зв'язку ввели лише для збереження життя та безпеки особового складу.

Засоби електронної комунікації використовуються військовими з дотриманням особливих вимог. Це стосується тих бійців, які у складі підрозділів Сил оборони виконують бойові спеціальні завдання. Вимога запроваджена Головнокомандувачем ЗСУ в Інструкції за наказом №165.

Як рідним зв'язатися з військовими?

Насправді в військових є засоби зв'язку під час перебування на фронті. Але вони мають бути налаштовані спеціальним способом або гаджетами, які дозволив керівник підрозділу або командир частини. командир військової частини. Водночас особисті телефони військових зберігаються в захищених умова.

Родичі військових можуть підтримувати зв'язок через контактні "гарячі" лінії військових формувань. Якщо з військовим на фронті немає зв'язку, то родичі мають право дзвонити до багатоканального кол-центру, через який направляються дзвінки до командувань Сухопутних військ, а також Повітряних та Військово-морських Сил за номером 0 800 500 410. Також зв'язок може відбуватися через WhatsApp та Signal.

У багатьох підрозділах військовим можуть дозволяти користуватися телефонами лише у визначений час або в спеціально обладнаних місцях далеко від бойових позицій. На окремих напрямках гаджети взагалі здаються командирам перед виходом на завдання.

Однак варто нагадати, що з військовим неможливо зв'язатися жодним чином, то звернутися можна безпосередньо до побратимів, командування чи служби супроводу. Також в багатьох випадках може допомогти подача запиту до ТЦК і СП. Існує цілий алгоритм дій, що варто робити сім'ї, якщо їхній рідний зник безвісти на фронті.

Однак відсутність зв’язку з військовим не означає, що з захисником щось сталося. Іноді підрозділи змушені навмисно тривалий час не виходити на контакт через вимоги безпеки або відсутність стабільного зв’язку в зоні бойових дій.

У війську пріоритетом є не комфорт комунікації, а безпека особового складу. Навіть короткий сигнал телефона інколи може стати проблемою для захисту від ворога.

Чи можна користуватися мобільними телефонами в ТЦК?

Юристи запевняють, що людина, яка перебуває в Територіальному центрі комплектування й соціальної підтримки має повне право користуватися мобільним телефоном. Водночас якщо службовці говорять про заборону, то вони таким чином діють протизаконно й обмежують захист та доступ затриманого до адвоката.

Працівники територіальних центрів комплектування та поліція не мають права вилучати мобільний телефон чи обмежувати зв'язок без законних підстав.