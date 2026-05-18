Почему военным на фронте запрещено иметь телефоны?

Телефоны на фронте могут представлять опасность для самих военных, поэтому доступ к гаджетам в армии очень ограничен. У Министерстве обороны рассказали, что родные могут поддерживать связь с бойцами даже без мобильных телефонов.

Мобильные телефоны могут выдавать места пребывания военных и приманивать вражеские ракеты или дроны. Если противник замечает активность во время радиоразведки, то он точно знает, что на той позиции кто-то есть.

Опасность может создавать включенный телефон, который постоянно обменивается сигналами с базовыми станциями, GPS, Wi-Fi или Bluetooth. Именно поэтому противник может обнаруживать концентрацию людей или активность на определенном участке фронта.

Поэтому четкие правила относительно средств связи ввели только для сохранения жизни и безопасности личного состава.

Средства электронной коммуникации используются военными с соблюдением особых требований. Это касается тех бойцов, которые в составе подразделений Сил обороны выполняют боевые специальные задачи. Требование введено Главнокомандующим ВСУ в Инструкции по приказом №165.

Как родным связаться с военными?

На самом деле у военных есть средства связи во время пребывания на фронте. Но они должны быть настроены специальным способом или гаджетами, которые позволил руководитель подразделения или командир части. командир воинской части. В то же время личные телефоны военных хранятся в защищенных условиях.

Родственники военных могут поддерживать связь через контактные "горячие" линии военных формирований. Если с военным на фронте нет связи, то родственники имеют право звонить в многоканальный колл-центр, через который направляются звонки в командование Сухопутных войск, а также Воздушных и Военно-морских Сил по номеру 0 800 500 410. Также связь может происходить через WhatsApp и Signal.

Во многих подразделениях военным могут позволять пользоваться телефонами только в определенное время или в специально оборудованных местах вдали от боевых позиций. На отдельных направлениях гаджеты вообще сдаются командирам перед выходом на задание.

Однако стоит напомнить, что с военным невозможно связаться никоим образом, то обратиться можно непосредственно к собратьям, командования или службы сопровождения. Также во многих случаях может помочь подача запроса в ТЦК и СП. Существует целый алгоритм действий, что стоит делать семье, если их родной пропал без вести на фронте.

Однако отсутствие связи с военным не означает, что с защитником что-то случилось. Иногда подразделения вынуждены намеренно длительное время не выходить на контакт из-за требований безопасности или отсутствия стабильной связи в зоне боевых действий.

В армии приоритетом является не комфорт коммуникации, а безопасность личного состава. Даже короткий сигнал телефона иногда может стать проблемой для защиты от врага.

Можно ли пользоваться мобильными телефонами в ТЦК?

Юристы уверяют, что человек, который находится в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки имеет полное право пользоваться мобильным телефоном. В то же время если служащие говорят о запрете, то они таким образом действуют противозаконно и ограничивают защиту и доступ задержанного к адвокату.

Работники территориальных центров комплектования и полиция не имеют права изымать мобильный телефон или ограничивать связь без законных оснований.