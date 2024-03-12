Прорив кордону та масова атака дронами Росії: огляд фронту від Світана

Для росіян 12 березня видалося дуже неспокійним, а подекуди й вибуховим. Безпілотники атакували п'ять областей, а Легіон "Свобода Росії" прорвали кордон і контролюють кілька населених пунктів.

Ці події та просування ЗСУ на фронті в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Вибухова доба в Росії

В російському місті Орел 12 березня яскраво палало. Там безпілотники атакували чергову нафтобазу. Також пожежа зафіксована на нафтопереробному заводі у Кстово, який досить далеко від українського кордону, близько 800 кілометрів.

Загалом безпілотники за цю добу атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Московську та інші області.

Продовжується застосування "санкцій Буданова-Малюка", які є найдієвішими,

– додав полковник в запасі.

Результатом такої потужної "бавовни" став вихід з ладу, як мінімум, двох російських НПЗ.

Однак тривожно в Росії було не лише від безпілотникiв. 12 березня танки Легіону "Свобода Росії" та інших формувань зайшли на територію двох областей – Курської та Бєлгородської. Представник Головного управління української розвідки Андрій Юсов заявив, що ці формування діють на території агресора, як самостійні підрозділи і складаються з громадян Росії.

"Звільнення Бурятії, Якутії, Інгушетії тощо має починатися з руху тих сил, які є на нашій території. Це їх законне право", – наголосив Світан.

Ці підрозділи складаються, зокрема із представників поневолених народів, яких насильно Росія включила до свого складу.

Мінус ворожий танкер

Води українських морів продовжують очищуватися від ворожих суден. Так Росія за минулу добу втратила танкер "Механік Погодін", який належав приватній компанії, однак агресорка використовувала його як пункт управління або спостереження. На ньому розміщувалися засоби РЕБ, також він слугував як плацдарм для запуску FPV-дронів.

Військовий аналітик розповів, що танкер раніше сів на мілину, не рухався і ворог використовував його стаціонарно в своїх цілях. Імовірно, танкер атакували ракетою типу Harm, яка могла летіти на сигнал, що ішов від радіозв'язку пункту спостереження.

Успіхи ЗСУ на фронті

За минулу добу на Бахмутському напрямку в ЗСУ зафіксовані просування. Українські оборонці відкинули ворога з позицій біля Богданівки, що неподалік Часового Яру.

Світан зауважив, що зараз на фронті помітне збільшення боєприпасів. Артилерія почала працювати активніше. Часів Яр, на який сунуть окупанти розташований на висоті, і якщо є достатня кількість БК, звідти можна достатньо ефективно відбивати ворога.

Росіяни не закопуються, вони намагаються рухатися, аби зайти на висоту Часового Яру. Далі вони рухатися навряд зможуть, адже закінчується бойовий потенціал, але штурмувати Часів Яр продовжать,

– зауважив полковник в запасі.

Південніше Бахмута ворог також тисне на Кліщіївку та Андріївку. В мережі з’явилося відео, як українські оборонці ліквідовують російську колону з понад 20 одиницями техніки, що рухалася на цьому напрямку.

Світан пояснив, що ґрунт ще не сухий достатньо, тому росіяни намагаються рухатися невеликими групами, колонами і потрапляють під удари наших дронів та артилерії.

Видання Bild написало також, що просування росіян біля Мар’їнки ЗСУ вдалося зупинити. Зараз росіяни продовжують тиснути в напрямку Побєди та Новомихайлівки.

Окупанти там націлені на вихід до Курахового. На північ рух від Мар’їнки не вдався, там ЗСУ відбили їхні намагання, тому тепер росіяни спробують тиснути на південь – на Побєду та Новомихайлівку.

Світан переконаний, що зараз кількість боєприпасів на фронті збільшилась в 2 – 3 рази, отже є всі шанси утримати цей плацдарм під українським прапором.