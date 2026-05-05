Шовкова сорочка – потрібна річ на всі випадки життя: з чим її можна носити

Цього сезону чимало дизайнерів представили у своїх колекціях шовкову сорочку. Ця річ не є якоюсь новинкою, проте її таки варто додати до свого гардеробу усім віковим групам – від 20-річних дівчат до 50-річних жінок.

Шовкова сорочка – це універсальна базова річ, яка ідеально підходить для образу на роботу, чи у стилізації аутфіту на якесь свято, пише Elle.

Крім звичних поєднань з класичними штанами та джинсами, радимо звернути увагу на ще 3 красиві стилізації.

З чим носити шовкову сорочку?

Монохромне поєднання верху та низу

Вбрання в монохромі завжди виглядає ефектно і дорого. Щоб підсилити ефект шовкової сорочки, стилісти радять поєднати річ з шовковими штанами. Вони впевнено тримають позиції серед трендового "низу" вже кілька сезонів поспіль.



Шовкова сорочка і спідниця

Ця комбінація є класичною, але досить цікавою. Річ у тому, що так поєднували речі ще у нульових, тому образ точно підійде тим, кому подобається естетика 2000-х.



Шовкова сорочка і широкі штани

Штани палаццо – це базова річ, а от шовкову сорочку можна поєднати з досить широкими штанами. Це можуть бути ультрамодні широчезні штани, популярні штани-аладіни чи літній варіант штанів із жатої тканини.



Видання Glamour розповіло, що у 2026 році сорочки дуже легко вписуються в гардероб, тому слід звернути увагу на такі варіанти:

академічна;

лляна;

смугаста;

класична;

структурована;

фланелева.

Ці сорочки можна легко стилізувати зі штанами, джинсами, спідницями, лосинами та навіть модними вкороченими капрями.

Який ще одяг в моді цього року?

У 2026 році принт горошок знову став популярним. Його легко поєднати з білими та чорними кольрами, а серед речей варто обирати блузу, спідницю чи колготки, які стануть ефектою родзинкою в образі.

Також головним трендом весни стали джинсові сукні. На піку популярності сукні в кольорі "індиго" з мінімальним декором. Такі плаття цілком можуть замінити класичні чорні чи білі сукні для важливих подій.