Шелковая рубашка – это универсальная базовая вещь, которая идеально подходит для образа на работу, или в стилизации аутфита на какой-то праздник, пишет Elle.

Кроме привычных сочетаний с классическими брюками и джинсами, советуем обратить внимание на еще 3 красивые стилизации.

С чем носить шелковую рубашку?

Монохромное сочетание верха и низа

Наряд в монохроме всегда выглядит эффектно и дорого. Чтобы усилить эффект шелковой рубашки, стилисты советуют сочетать вещь с шелковыми брюками. Они уверенно держат позиции среди трендового "низа" уже несколько сезонов подряд.



Стильные образы с шелковой рубашкой / Фото Elle

Шелковая рубашка и юбка

Эта комбинация является классической, но достаточно интересной. Дело в том, что так сочетали вещи еще в нулевых, поэтому образ точно подойдет тем, кому нравится эстетика 2000-х.



Модные образы с шелковой рубашкой / Фото Elle

Шелковая рубашка и широкие брюки

Брюки палаццо – это базовая вещь, а вот шелковую рубашку можно совместить с достаточно широкими брюками. Это могут быть ультрамодные широкие брюки, популярные брюки-аладины или летний вариант брюк из жатой ткани.



Стильные образы с шелковой рубашкой / Фото Elle

Издание Glamour рассказало, что в 2026 году рубашки очень легко вписываются в гардероб, поэтому следует обратить внимание на такие варианты:

академическая;

льняная;

полосатая;

классическая;

структурированная;

фланелевая.

Эти рубашки можно легко стилизовать со штанами, джинсами, юбками, лосинами и даже модными укороченными капрями.

Какая еще одежда в моде в этом году?

В 2026 году принт горошек снова стал популярным. Его легко совместить с белыми и черными цветами, а среди вещей стоит выбирать блузу, юбку или колготки, которые станут эффектою изюминкой в образе.

Также главным трендом весны стали джинсовые платья. На пике популярности платья в цвете "индиго" с минимальным декором. Такие платья вполне могут заменить классические черные или белые платья для важных событий.