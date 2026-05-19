В 2026 году продолжается переосмысление прошлых эпох в культуре и моде. "Грозовой перевал", новый сезон "Бриджертонов", финал "Чужеземки", различные выставки в разных странах и другие проекты возвращают интерес к эстетике прошлого. В частности, и в интерьерах.

Как "вписать" подсвечник в интерьер своего дома

Добавить помещению атмосферы волшебной старины можно с помощью одной покупки – стильного подсвечника. Эксперты вдохновляют не бояться экспериментировать, ведь даже пустые подсвечники добавляют элегантности помещению.

Тем временем в Vogue рекомендуют адаптировать подсвечники к разным сезонам – подбирать цветные свечи. Например, пастельные или светло-зеленые на весну или красно-золотые для зимних праздников.

Какие бывают подсвечники

Классические – станут замечательным элементом декора для столов, подоконников, комодов или каминных полочек. Такие подсвечники можно интегрировать в дизайн любой комнаты и даже кухни, добавляя ей особого уюта.

Канделябры – придадут комнате нотку изысканности и драматизма. Имеют не только эстетическое, но и практическое значение, ведь хорошо освещают помещение. Прекрасно подойдут для гостиной или столовой.

Подсвечники для чайных свечей – создадут эстетический акцент в помещении. Для большего эффекта их можно расставить в разных углах комнаты. В частности, на полочках и журнальном или кофейном столике.

Тренды меняются, но, выбирая декор для дома, прежде всего стоит учитывать свои предпочтения. Тогда дом станет отражением ваших предпочтений и личного стиля.