Брудна затирка у ванній знову стане білосніжною: 5 найкращих методів

Брудна затирка між плиткою найбільше видає стан кухні чи ванної. Через постійну вологу, залишки мила чи жиру, вапняний наліт швидко темніє, а пориста структура допомагає бруду проникати ще глибше.

У результаті навіть доглянута плитка може виглядати менш охайно, пише Bob Vila. Проте у більшості випадків потрібні лише правильні засоби і трохи часу, щоб повернути швам чистий вигляд.

Регулярний догляд за затиркою – це не лише естетика, але й спосіб зменшити ризик появи цвілі. Це особливо є актуальним для приміщень з постійною вологістю.

Чим очистити затирку між плиткою?

Пароочисник для глибокого очищення

Пароочисником можна швидко очистити шви без використання хімічних засобів. Гаряча пара проникає всередину пор, розм’якшує забруднення і допомагає прибрати мильний наліт, бактерії та цвіль.

Достатньо лише повільно обробляти шви парою, після чого протерти ганчіркою. Використання пароочисника особливо ефективне для великих площ.

Сода та перекис водню для освітлення швів

Суміш з харчової соди та перекису водню підходить для світлої затирки, яка потемніла з часом. Із цих інгредієнтів потрібно зробити густу кашку, нанісши на шви приблизно на 10 хвилин.

Після цього поверхню потрібно добре потерти щіткою та змити водою. Метод допомагає прибрати сліди від мила та вологості.



Сода та перекис водню висвітлять бруд між плиткою / Фото Pexels

Кисневий відбілювач для складних забруднень

Якщо звичайні засоби не дадуть результату, тоді можна використати кисневий відбілювач, оскільки іін ефективно справляється зі стійкими плямами.

Кисневий відбілювач потрібно розвести у гарячій воді, нанести на затирку і залишити приблизно на 15 – 20 хвилин. Після цього шви слід очистити щіткою і ретельно промити водою.

Кисневий відбілювач можна придбати на Промі.

Сода та оцет для помірного забруднення

Поєднання соди та оцту – це вже класика, яка добре працює при середньому рівні забруднення. Потрібно приготувати пасту з соди і води, нанести на шви, а тоді додати трохи оцту.

Після реакції та утворення піни поверхню очищають щіткою і змивають. Метод не радять використовувати на делікатних природних каменях, які можуть пошкодитися від кислоти.

Сода та оцет радять додавати в барабан чи ємність для порошку, пише Express. Завдяки цим простим інгредієнтам, речі почнуть пахнути набагато краще. Соду радять використовувати в циклі прання разом з пральним порошком, а оцет – під час полоскання.

Лимонний сік і сода для швидкого очищення

Сік лимона у поєднанні з содою допомагає освіжити затирку й прибрати легкі забруднення. З цих компонентів потрібно зробити пасту, нанести на шви й залишити на 10 хвилин.

Тоді поверхню очищають та змивають водою. Спосіб підходить для легкого очищення, коли затирка втратила свіжий вигляд.

