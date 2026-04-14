Звичайна піна для гоління може стати ефективним засобом, якщо під рукою немає нічого іншого. Про це каже блогерка Ліндсі Кромбі, пише Express.

Чим вивести плями з килима?

Піна для гоління добре очищає і килими, і матраци. Фактично це мильна піна, яка проникає в пляму та розм'якшує її. Завдяки легким абразивним властивостям піна добре розчиняє жир і складні забруднення.

Спершу змочіть пляму теплою водою, потім нанесіть трохи піни і обережно втирайте її щіткою або ганчіркою. Залиште приблизно на 10 хвилин, після чого змийте, промокнувши зайву вологу.

Далі дайте килиму висохнути.

Важливо! Використовуйте лише білу піну без барвників, щоб не залишити нових плям.

Цей спосіб найкраще працює для плям, що розчиняються у воді – наприклад, від молока, їжі, газованих напоїв, морозива чи підливи.

Багато користувачів підтверджують, що метод справді ефективний. Один із них написав: "На килимі були великі чорні липкі плями від клею, нічого не допомагало. Спробував цей спосіб – і не повірив, але спрацювало". Інший додав: "Кіт знудив уночі на килим. Я скористався піною для гоління – і вона чудово прибрала пляму без жодних слідів".

Піна для гоління може стати в пригоді для очищення килима / Фото Pinterest

Як прибрати стійкі плями з килима?

Вивести плями з килима можна навіть у домашніх умовах, якщо діяти правильно і не поспішати. Найголовніше правило – не терти пляму. Коли ви трете, бруд не зникає, а навпаки глибше втирається у волокна килима, і тоді його складніше прибрати. Про це пише Southern Living.

Натомість пляму потрібно акуратно промокати чистою тканиною або серветкою, щоб увібрати зайву рідину. Також важливо не зволікати. Свіжі плями прибираються набагато легше, ніж ті, що вже встигли висохнути і в'їстися у ворс.

Перед використанням будь-якого засобу варто перевірити його на непомітній ділянці килима– це допоможе переконатися, що колір не зіпсується і матеріал не пошкодиться.

Для очищення можна використовувати прості домашні засоби.

Один із варіантів – суміш перекису водню з водою, яку часто поєднують із содою. Соду спочатку насипають на пляму, вона вбирає вологу та запах, а потім зверху наносять розчин перекису. Засіб залишають на кілька хвилин, щоб він розщепив забруднення, після чого обережно промокають і прибирають залишки вологою тканиною. Потім килим потрібно добре просушити.

Ще один спосіб – слабкий розчин прального засобу без відбілювача. Його розводять у теплій воді, наносять на пляму і акуратно промокають, рухаючись від країв до центру, щоб не розширити забруднення. Після цього місце обов'язково протирають чистою водою, щоб прибрати залишки мийного засобу, і висушують сухим рушником.

Також можна зробити домашній засіб із білим оцтом, водою, содою та краплею рідкого мила. Такий розчин добре справляється з різними видами плям: його розпилюють на забруднення, залишають на короткий час, а потім промокають і змивають залишки водою.

Для жирних плям найкраще працює засіб для миття посуду, оскільки він розщеплює жир. Його додають у теплу воду, наносять на пляму губкою або тканиною і обережно промокають без тертя. Потім залишки обов'язково змивають чистою водою і дають килиму повністю висохнути.

Після будь-якого способу важливо не залишати килим вологим, адже це може спричинити появу запаху або нових забруднень.

