Підживіть малину цим у листопаді: влітку збиратимете солодкі ягоди відрами

З настанням холодів малинник часто залишають без належної уваги до весни. Кілька простих кроків наприкінці сезону збережуть кущі від вимерзання та гарантують рясний збір ягід наступного літа.

Пізньої осені може здатися, що ягідні чагарники вже відпочивають, однак саме зараз закладається основа майбутнього врожаю, пише Deccoria. Листопадові заходи захищають рослини від небезпечних грибкових інфекцій, серед яких сіра гниль та відмирання пагонів.

Навіть якщо на кущах ще трапляються поодинокі ягоди, профілактичну обробку краще проводити до повного опадання листя. Поки воно зелене та здорове, інфекція ще не встигла поширитися тканинами, тому знищити її значно легше.

Придбати саджанці малини можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Чим підживити кущі перед морозами?

Перед настанням стійких холодів рослини не можна перегодовувати, проте делікатне живлення піде на користь:

Гранульований гній: невелика доза допоможе зміцнити імунітет малини перед першими заморозками, що особливо важливо, якщо ви не вносили добрива раніше.

невелика доза допоможе зміцнити імунітет малини перед першими заморозками, що особливо важливо, якщо ви не вносили добрива раніше. Деревна зола: насичує ґрунт калієм і фосфором, які відповідають за формування плодів наступного сезону, а також магнієм і важливими мікроелементами.

Із золою важливо дотримуватися міри. Вона містить багато кальцію, що знижує кислотність ґрунту, тоді як малина любить саме слабокисле середовище. До того ж надмірне внесення попелу може призвести до небажаного засолення ґрунту.



Підживити малину можна різними добривами / Фото Pexels

Як правильно зволожувати малинник восени?

Перед зимою вологи потребують як літні, так і ремонтантні сорти малини. До настання стійких морозів землю під кущами поливають 2 – 3 рази.

Воду не варто заливати надто глибоко. Подавайте вологу помірно й неглибоко, щоб коренева система встигла легко її ввібрати й не постраждала від застою води під час похолодання.

Що ще допоможе малині пережити зиму?

Захистити коріння від вимерзання та зберегти необхідний рівень кислотності допоможе мульчування сосновою корою або тирсою на глибину 10 – 15 сантиметрів.

Також перед початком холодів рослинам знадобиться вчасно проведена обрізка: видаліть старі дворічні пагони у літніх сортів або повністю зріжте ремонтантні кущі, якщо чекаєте на одну хвилю врожаю.