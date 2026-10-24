Розкладіть це під кущами малини восени: лісовий трюк збільшить урожай

Восени, з вересня до кінця жовтня, ґрунт залишається теплим, що допомагає саджанцям малини швидко сформувати міцне коріння, пише Deccoria.

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Кущі з відкритою кореневою системою висаджують восени або ранньою весною, а рослини з контейнерів можна переносити в ґрунт майже у будь-який час. Для рясного плодоношення кущам потрібно щонайменше 6 годин прямого сонячного світла на день. Якщо освітлення триває менше ніж 4 години, рослина віддаватиме всі сили листю, а не ягодам. Обирайте ділянку з орієнтацією на схід або захід, де сонце не надто пекуче.

Як правильно підготувати ґрунт і висадити кущі?

Малині потрібне пухке, добре проникне подвір'я з слабокислою реакцією (pH 6 – 6,5). Уникайте вапняних ґрунтів і місць із застоєм води. Перекопайте та розпушіть ґрунт на глибину 30 сантиметрів та збагатіть ділянку дозрілим компостом. Дотримуйтеся відстані 50 – 80 сантиметрів між кущами та 1,5 метра між рядами. Для підтримки зробіть шпалеру з двох дротів на висоті 1,2 метра та на відстані 60 сантиметрів один від одного.

Кущі малини можна садити восени / Фото Pexels

У чому полягає лісовий трюк для малини?

Замість звичайної соломи розкладіть на грядці шар деревної тирси або подрібненої соснової кори завтовшки 10 – 15 сантиметрів. Важливо стежити, щоб мульча не торкалася кореневої шийки куща. Таке мульчування створює умови, близькі до лісових: злегка підкислює ґрунт, приваблює корисні гриби, які входять у мікоризу з корінням малини, допомагає рослині засвоювати воду та поживні речовини з глибших шарів, утримує вологу й захищає коріння від промерзання взимку.

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Що ще варто знати про догляд за малиною восени?

Осінній догляд передбачає не лише висаджування, а й правильне обрізання. Пам'ятайте, що восени не можна обрізати літню малину, яка плодоносить на дворічних пагонах, щоб не позбутися врожаю наступного року. У вересні та жовтні на кущах видаляють лише слабкі, пошкоджені чи хворі гілки, а також сухі дворічні пагони біля самої землі.