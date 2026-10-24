Разложите это под кустами малины осенью: лесной трюк увеличит урожай

Осенью, с сентября до конца октября, почва остается теплой, что помогает саженцам малины быстро сформировать крепкую корневую систему, пишет Deccoria.

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Кусты с открытой корневой системой высаживают осенью или ранней весной, а растения из контейнеров можно пересаживать в грунт практически в любое время. Для обильного плодоношения кустам требуется не менее 6 часов прямого солнечного света в день. Если освещение длится менее 4 часов, растение будет направлять все силы на листья, а не на ягоды. Выбирайте участок, ориентированный на восток или запад, где солнце не слишком палящее.

Как правильно подготовить почву и высадить кусты?

Малине нужна рыхлая, хорошо проницаемая почва со слабокислой реакцией (pH 6 – 6,5). Избегайте известковых почв и мест с застоем воды. Перекопайте и разрыхлите почву на глубину 30 сантиметров и обогатите участок перепревшим компостом. Соблюдайте расстояние 50–80 сантиметров между кустами и 1,5 метра между рядами. Для опоры соорудите шпалеру из двух проволок на высоте 1,2 метра и на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.

Кусты малины можно сажать осенью / Фото Pexels

В чем заключается "лесной трюк" для малины?

Вместо обычной соломы разложите на грядке слой древесных опилок или измельченной сосновой коры толщиной 10–15 сантиметров. Важно следить, чтобы мульча не касалась корневой шейки куста. Такое мульчирование создает условия, близкие к лесным: слегка подкисляет почву, привлекает полезные грибы, которые вступают в микоризу с корнями малины, помогает растению усваивать воду и питательные вещества из более глубоких слоев, удерживает влагу и защищает корни от промерзания зимой.

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Что еще стоит знать об уходе за малиной осенью?

Осенний уход предполагает не только посадку, но и правильную обрезку. Помните, что осенью нельзя обрезать летнюю малину, которая плодоносит на двухлетних побегах, чтобы не лишиться урожая в следующем году. В сентябре и октябре на кустах удаляют только слабые, поврежденные или больные ветки, а также сухие двухлетние побеги у самой земли.