Ці 3 кущі потрібно обрізати у листопаді: наступного року ягоди стануть вдвічі більшими

Adv

Листопад – це ідеальний час, аби підготувати ягідні кущі до нового сезону. Коли листя опадає, найкраще видно старі та хворі гілки. Ті, що лише загущують кущ та заважають молодим пагонам розвиватися, потрібно обрізати, пише Homes&Gardens.

Які кущі потребують обрізки в листопаді?

Малина

Тут дачникам дуже важливо бути обачними: літні та ремонтантні сорти ягід плодоносять на пагонах різного віку. Відтак, літню малину потрібно обрізати з видаленням дворічних пагонів, що вже дали врожай. Визначити їх легко: вони сухі, темні та мають сліди старих плодових гілочок.

Зрізати такі гілки потрібно біля землі, а залишати лише сильні однорічні пагони – на них наступного літа з'являться ягоди. Але якщо молодих пагонів забагато, найслабші з них також варто прорідити.

А ось ремонтантна малина дає урожай на пагонах поточного року. Тож щойно завершиться збір врожаю, її можна обрізати повністю. Усі стебла зрізають на рівні ґрунту, і вже наступного року виростуть нові пагони, що дадуть урожай.

Але якщо ремонтантна малина дає дві хвилі ягід, частину сильних пагонів потрібно залишити.

Реклама / Придбати саджанці плодових кущів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото. Реклама /

Смородина

Найкраще чорна смородина плодоносить часе на молодих пагонах, тож старі та хворі гілки потрібно вирізати. Темні, товсті, сухі та пошкоджені пагони можна зрізати біля самої основи.

Передусім потрібно шукати гілки, яким вже 4 – 5 років. Прибрати не завадить також тонкі пагони, що перехрещуються та ростуть всередину куща.

Аґрус

Проблема аґрусу полягає в тому, що за сезон він стає дуже густим, тож кущ потрібно регулярно проріджувати. Якщо цього не робити, ягоди зрештою стануть дрібними. Прибирати слід сухі, поламані, хворі та дуже слабкі гілки.

Можна видаляти також старі гілки, що вже практично не дають приросту. Зріз робіть біля основи. Але не захоплюйтеся прорідженням надмірно: врожай аґрусу формується на багаторічних гілках та їхніх коротких плодових утвореннях.