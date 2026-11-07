Подкормите малину этим в ноябре: летом будете собирать сладкие ягоды ведрами

В ноябре малину следует подкормить / Фото: Pexels
С наступлением холодов малинник часто оставляют без должного внимания до весны. Несколько простых шагов в конце сезона уберегут кусты от вымерзания и обеспечат обильный урожай ягод следующим летом.
Поздней осенью может показаться, что ягодные кустарники уже в состоянии покоя, однако именно сейчас закладывается основа будущего урожая, пишет Deccoria. Ноябрьские мероприятия защищают растения от опасных грибковых инфекций, среди которых серая гниль и отмирание побегов.
Даже если на кустах еще встречаются единичные ягоды, профилактическую обработку лучше проводить до полного опадения листьев. Пока они зеленые и здоровые, инфекция еще не успела распространиться по тканям, поэтому уничтожить ее значительно легче.
Чем подкормить кусты перед морозами?
Перед наступлением устойчивых холодов растения нельзя перекармливать, однако деликатное подкормление пойдет на пользу:
- Гранулированный навоз: небольшая доза поможет укрепить иммунитет малины перед первыми заморозками, что особенно важно, если вы не вносили удобрения ранее.
- Древесная зола: насыщает почву калием и фосфором, которые отвечают за формирование плодов в следующем сезоне, а также магнием и важными микроэлементами.
С золой важно соблюдать меру. Она содержит много кальция, что снижает кислотность почвы, тогда как малина любит именно слабокислую среду. К тому же чрезмерное внесение золы может привести к нежелательному засолению почвы.
Как правильно увлажнять малиновую грядку осенью?
Перед зимой в влаге нуждаются как летние, так и ремонтантные сорта малины. До наступления устойчивых морозов землю под кустами поливают 2–3 раза.
Воду не стоит заливать слишком глубоко. Подавайте влагу умеренно и неглубоко, чтобы корневая система успела легко ее впитать и не пострадала от застоя воды во время похолодания.
Что еще поможет малине пережить зиму?
Защитить корни от вымерзания и сохранить необходимый уровень кислотности поможет у мульчирование сосновой корой а или опилок на глубину 10–15 сантиметров.
Также перед наступлением холодов растениям понадобится своевременно проведенная обрезка: удалите старые двухлетние побеги у летних сортов или полностью срежьте ремонтантные кусты, если ожидаете один урожай.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии3 комментария