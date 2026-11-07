Подкормите малину этим в ноябре: летом будете собирать сладкие ягоды ведрами

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Поздней осенью может показаться, что ягодные кустарники уже в состоянии покоя, однако именно сейчас закладывается основа будущего урожая, пишет Deccoria. Ноябрьские мероприятия защищают растения от опасных грибковых инфекций, среди которых серая гниль и отмирание побегов.

Даже если на кустах еще встречаются единичные ягоды, профилактическую обработку лучше проводить до полного опадения листьев. Пока они зеленые и здоровые, инфекция еще не успела распространиться по тканям, поэтому уничтожить ее значительно легче.

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Чем подкормить кусты перед морозами?

Перед наступлением устойчивых холодов растения нельзя перекармливать, однако деликатное подкормление пойдет на пользу:

Гранулированный навоз: небольшая доза поможет укрепить иммунитет малины перед первыми заморозками, что особенно важно, если вы не вносили удобрения ранее.

небольшая доза поможет укрепить иммунитет малины перед первыми заморозками, что особенно важно, если вы не вносили удобрения ранее. Древесная зола: насыщает почву калием и фосфором, которые отвечают за формирование плодов в следующем сезоне, а также магнием и важными микроэлементами.

С золой важно соблюдать меру. Она содержит много кальция, что снижает кислотность почвы, тогда как малина любит именно слабокислую среду. К тому же чрезмерное внесение золы может привести к нежелательному засолению почвы.

Подкормить малину можно различными удобрениями / Фото Pexels

Как правильно увлажнять малиновую грядку осенью?

Перед зимой в влаге нуждаются как летние, так и ремонтантные сорта малины. До наступления устойчивых морозов землю под кустами поливают 2–3 раза.

Воду не стоит заливать слишком глубоко. Подавайте влагу умеренно и неглубоко, чтобы корневая система успела легко ее впитать и не пострадала от застоя воды во время похолодания.

Что еще поможет малине пережить зиму?

Защитить корни от вымерзания и сохранить необходимый уровень кислотности поможет у мульчирование сосновой корой а или опилок на глубину 10–15 сантиметров.

Также перед наступлением холодов растениям понадобится своевременно проведенная обрезка: удалите старые двухлетние побеги у летних сортов или полностью срежьте ремонтантные кусты, если ожидаете один урожай.