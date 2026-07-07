Чи можна мити гриби під проточною водою: відповідь здивує

Більшість з нас звикли перед приготуванням добре промивати гриби під проточною водою, щоб позбутися бруду й залишків землі. Та виявляється, така звичка може негативно вплинути на смак й текстуру приготовлених грибів.

Особливість грибів полягає у їхній структурі, пише Newsweek. Вони на 90% складаються з води, а пориста м’якоть швидко вбирає додаткову вологу, подібно до губки.

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Через це навіть коротке промивання під краном призводить до того, що гриби насичуються водою, втрачаючи природний аромат і насичений смак.

Чому гриби не варто мити під проточною водою?

Надлишок вологи стає досить помітним під час приготування грибів. Це помічають майже всі, хто їх готує. Замість того, щоб вкритися скоринкою, гриби починають віддавати на пательні накопичену воду.

У результаті вони починають тушкуватися у власній рідині. Через це м’якоть втрачає пружність, а гриби можуть стати дещо гумовими й не такими смачними.

Щоб зберегти природний смак, аромат і текстуру, кухарі радять відмовитися від миття під проточною водою. Найкраще їх очищати сухим способом.



Гриби радять очищати сухим способам / Фото Pexels

Для цього достатньо обережно протерти капелюшки вологим рушником чи скористатися м’якою щіткою. Якщо окремі ділянки все ж таки залишаються забрудненими, то їх краще зрізати акуратно ножем.

Такий спосіб очищення допоможе уникнути зайвої вологи й забезпечить гарний результат під час обсмажування.

Коли йти до лісу за грибами?

Грибники кажуть, що ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.

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Гриби варто збирати рано вранці у менш прохідних стежках, враховуючи симбіоз різних видів з деревами. Підберезники ростуть біля сосен, дубів чи грабів, а жовтий боровик росте поруч з модринами.