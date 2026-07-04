Кожен з цих варіантів мають свої переваги. Гамак більше підходить для відпочинку чи навіть сну, а от туристичне крісло вже потрібне для сидіння біля багаття, за столом тощо.

Читайте також Зачиніть вікна у цей час: вдома стане на кілька градусів прохолодніше

Коли варто обирати гамак?

Спочатку потрібно визначитися, для чого саме потрібен гамак, пише Top Rope. Якщо в планах використовувати гамак як спосіб відпочинку під час походів, то варто обирати повнорозмірні моделі з міцної та комфортної тканини. Для більшої зручності слід подбати про тент, який захистить від дощу.

Для коротких виїздів, пікніків чи відпочинку в парку підійдуть компактніші й легші моделі. Вони займають менше місця в рюкзаку, швидко встановлюються й чудово підходять для звичайних літніх днів.



Гамак ідеально підходить для відпочинку на природі / Фото Pexels

Якщо гамак планується використовувати часто, варто звернути увагу на якісні моделі. Бюджетні варіанти – теж хороший вибір, якщо плануєте експлуатувати гамак лише час від часу.

Придбати і гамаки, і туристичні стільці можна на Prom. Тут зручно переглядати кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців, тому тут кожен знайде щось під свій запит. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Коли краще взяти туристичні стільці?

Туристичні стільці підійдуть тим, хто планує довго сидіти на одному місці, пише Sunny Feel. Це чудовий варіант для відпочивальників, які збираються у тривалий похід чи на риболовлю.

Під час вибору важливо лише враховувати формат дозвілля. Для піших походів найкраще підійдуть легкі та компактні моделі, які легко переносити в рюкзаку. А от для відпочинку на дачі можна обрати більш масивне та м’яке крісло, яке забезпечить максимальний комфорт.

Для походів зосередити увагу слід на легкі та компактні моделі, а для кемпінгу чи пікніків – на комфортні та стійкі крісла. Тому під час покупки варто орієнтуватися на формат відпочинку.

Гамак і туристичні стільці мають різне призначення, тому вибір залежить від потреб. Якщо хочеться полежати – варто придивитися до гамака. Якщо ж у пріоритеті сидіння під час пікніка чи кемпінгу, тоді практичнішим рішенням стане туристичне крісло.