Коли сонячне світло проникає в кімнату крізь вікна, то за короткий час може нагріти підлогу, стіни й меблі, підвищуючи температуру в усьому приміщенні, пише Interia Kobieta.

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У який час потрібно зачиняти вікна?

Більшість людей помилково зачиняють вікна й опускають жалюзі лише тоді, коли в кімнаті вже досить багато сонячного світла. Та за цей час тепло встинає повністю все нагріти.

Якщо ж закрити штори чи жалюзі раніше, сонце не потрапить в оселю й збереже бажану прохолоду. Особливо за цим моментом варто слідкувати в кімнатах з вікнами, що виходять на захід та південь.



У спеку вікна потрібно зачиняти / Фото Pexels

Єдиного правильного часу щодо того, коли саме зачиняти вікна немає, оскільки все залежить від розташування будинку. Втім, є кілька орієнтирів, на які слід звернути увагу:

Східні вікна варто зачиняти з 6:00 до 8:00 ранку;

Вікна, що виходять на південь з 8:00 ранку;

Західні вікна – зачиняти до полудня, з 10 години ранку.

Відчиняти вікна краще з 5 по 8 ранку та пізно ввечері, коли спадає висока температура.

Найкращим варіантом для квартир з інтенсивним освітленням вважаються зовнішні жалюзі. Альтернативою можуть бути щільні штори блекаут. Світлі штори є малоефективними, оскільки пропускають багато сонячних променів у приміщення.

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Від сонячного світла найбільше страждають люди з вікнами, які виходять на південь та захід. Саме у цих зонах сонце світить найінтенсивніше. Значно менше нагріваються вікна, що виходять на північ.

Щоб охолодити квартиру, зачинених та закритих шторами вікон часом недостатньо. Тому в спекотні дні радять не користуватися духовкою чи газовою плиткою в найгарячішу частину дня, оскільки такі електроприлади "розносять" тепло по всій квартирі.