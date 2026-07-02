Для спалень у літню пору радять обирати постіль з лляної тканини, пише Wprost Dom.

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Чим корисна постіль з льону?

На комфортний сон впливає не лише охолодження дому від вентилятора, але й матеріал, який контактує зі шкірою. Організму важче відновитися вночі, коли температура падає нижче 22 градусів.

Причиною є перегрів й накопичення вологи під постільною білизною. Саме тому у період літньої спеки льон набуває популярності.

Користь льону полягає в тому, що він добре відводить вологу й забезпечує повітрообмін. Завдяки цьому піт швидше випаровується з поверхні шкіри, а тіло краще використовує природний процес охолодження. Тому люди вважають, що льон наче прохолодніший за інші тканини.



Постіль з льону ідеально підходить на літо / Фото Pexels

Синтетичні матеріали утримують вологу на шкірі, тому погіршують сон. Постільна білизна з льону створює:

менше відчуття липкості;

швидше відведення поту;

кращу циркуляція повітря;

менший ризик перегріву тіла.

Матеріал з льону стане особливо необхідним у спекотні літні місяці. Та перед покупкою варто перевірити склад. Найкраще обирати не змішані матеріали, а постіль зі 100% льону.

Придбати постільну білизну з льону можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість матеріалу за фото.

Серед мінусів такої постільної білизни – її жорсткість, яка відчувається у порівнянні з м’якою бавовняною тканиною. Проте через кілька прань матеріал стане вже набагато комфортнішим до тіла.

Однак навіть найкраща постіль не допоможе, якщо у спекотні дні не дотримуватися кількох правил. Рекомендовано у спеку закривати вікна з сонячної сторони, провітрювати квартиру рано вранці та ввечері, а також обмежити використання духовки та газової плити.

Для кращого сну слід обирати легкі ковдри або ж взагалі відмовитися від них.