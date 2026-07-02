Для спален в летнее время рекомендуется выбирать постельное белье из льна, пишет Wprost Dom.

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Чем полезна постель из льна?

На комфортный сон влияет не только охлаждение дома с помощью вентилятора, но и материал, соприкасающийся с кожей. Организму труднее восстанавливаться ночью, когда температура опускается ниже 22 градусов.

Причина в перегреве и накоплении влаги под постельным бельем. Именно поэтому в период летней жары лен приобретает популярность.

Преимущество льна заключается в том, что он хорошо отводит влагу и обеспечивает воздухообмен. Благодаря этому пот быстрее испаряется с поверхности кожи, а тело лучше использует естественный процесс охлаждения. Поэтому люди считают, что лен как будто прохладнее других тканей.



Постельное белье из льна идеально подходит для лета / Фото Pexels

Синтетические материалы удерживают влагу на коже, поэтому ухудшают сон. Постельное белье из льна создает:

меньшее ощущение липкости;

более быстрое отведение пота;

лучшую циркуляцию воздуха;

меньший риск перегрева тела.

Льняной материал станет особенно востребованным в жаркие летние месяцы. Но перед покупкой стоит проверить состав. Лучше всего выбирать не смешанные материалы, а постельное белье из 100% льна.

Придбати постільну білизну з льону можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість матеріалу за фото.

Среди минусов такого постельного белья – его жесткость, которая ощущается по сравнению с мягкой хлопчатобумажной тканью. Однако через несколько стирок материал станет гораздо более комфортным для тела.

Однако даже самое лучшее постельное белье не поможет, если в жаркие дни не соблюдать несколько правил. Рекомендуется в жару закрывать окна с солнечной стороны, проветривать квартиру рано утром и вечером, а также ограничить использование духовки и газовой плиты.

Для лучшего сна следует выбирать легкие одеяла или вообще отказаться от них.