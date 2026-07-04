Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Гамак больше подходит для отдыха или даже сна, а вот туристическое кресло нужно для того, чтобы сидеть у костра, за столом и т. п.

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Когда стоит выбирать гамак?

Сначала нужно определиться, для чего именно нужен гамак, пишет Top Rope. Если в планах использовать гамак как способ отдыха во время походов, то стоит выбирать полноразмерные модели из прочной и комфортной ткани. Для большего удобства следует позаботиться о тенте, который защитит от дождя.

Для коротких поездок, пикников или отдыха в парке подойдут более компактные и легкие модели. Они занимают меньше места в рюкзаке, быстро устанавливаются и прекрасно подходят для обычных летних дней.



Гамак идеально подходит для отдыха на природе / Фото Pexels

Если гамак планируется использовать часто, стоит обратить внимание на качественные модели. Бюджетные варианты – тоже хороший выбор, если планируете пользоваться гамаком лишь время от времени.

Придбати і гамаки, і туристичні стільці можна на Prom. Тут зручно переглядати кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців, тому тут кожен знайде щось під свій запит. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Когда лучше взять туристические стулья?

Туристические стулья подойдут тем, кто планирует долго сидеть на одном месте, пишет Sunny Feel. Это отличный вариант для отдыхающих, которые собираются в длительный поход или на рыбалку.

При выборе важно учитывать только формат досуга. Для пеших походов лучше всего подойдут легкие и компактные модели, которые легко носить в рюкзаке. А вот для отдыха на даче можно выбрать более массивное и мягкое кресло, которое обеспечит максимальный комфорт.

Для походов следует обратить внимание на легкие и компактные модели, а для кемпинга или пикников – на удобные и устойчивые кресла. Поэтому при покупке стоит ориентироваться на формат отдыха.

Гамак и туристические стулья имеют разное назначение, поэтому выбор зависит от потребностей. Если хочется полежать – стоит присмотреться к гамаку. Если же в приоритете сидение во время пикника или кемпинга, тогда более практичным решением станет туристическое кресло.