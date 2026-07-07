Особенность грибов заключается в их структуре, пишет Newsweek. Они на 90 % состоят из воды, а пористая мякоть быстро впитывает дополнительную влагу, подобно губке.

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Из-за этого даже кратковременное промывание под краном приводит к тому, что грибы насыщаются водой, теряя естественный аромат и насыщенный вкус.

Почему грибы не стоит мыть под проточной водой?

Избыток влаги становится довольно заметным при приготовлении грибов. Это замечают почти все, кто их готовит. Вместо того чтобы покрыться корочкой, грибы начинают выделять на сковороде скопившуюся воду.

В результате они начинают тушиться в собственной жидкости. Из-за этого мякоть теряет упругость, а грибы могут стать несколько резиновыми и не такими вкусными.

Чтобы сохранить естественный вкус, аромат и текстуру, повара советуют отказаться от мытья под проточной водой. Лучше всего очищать их сухим способом.



Грибы рекомендуется очищать сухим способом / Фото Pexels

Для этого достаточно осторожно протереть шляпки влажным полотенцем или воспользоваться мягкой щеткой. Если отдельные участки все же остаются загрязненными, то их лучше аккуратно срезать ножом.

Такой способ очистки поможет избежать лишней влаги и обеспечит хороший результат при обжаривании.

Когда отправляться в лес за грибами?

Грибники говорят, что идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага влияет на их быстрый рост и формирование плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.

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Грибы стоит собирать рано утром на малопроходимых тропинках, учитывая симбиоз различных видов с деревьями. Подберезовики растут возле сосен, дубов или грабов, а желтый боровик – рядом с лиственницами.