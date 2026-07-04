Як врятувати орхідею з жовтим листям: дієві способи порятунку

Листя орхідей найчастіше жовтіє через помилку, якої допускаються багато людей. Це може бути надмірний полив, неправильне удобрення чи місце розташування рослини.

Найчастіше листя жовтіє через інтенсивний полив, якого орхідеї не потребують, пише Deccoria. Ці рослини зберігають воду в листі та коренях, тому посуха для них є кращою, ніж волога. Через надмірну вологу листя стає м’яким, жовтим чи коричневим.

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Чому ще жовтіє листя орхідеї?

Занадто багато сонячного світла

Орхідеї не люблять рости під прямим сонячним промінням. Саме тому рослини слід забирати з південних підвіконь, оскільки вранішня температура за кілька годин може обпалити листя.

Проблеми з корінням

Субстрат у горщику потрібно змінювати раз на кілька років, інакше кора почне розкладатися й стримувати вологу, а відтак – обмежувати потік повітря до коренів.

Погане підживлення

Надлишок добрив можуть призвести до зміни кольору листя. Якщо перестаратися з добривами, то листя пожовтіє. При дефіциті листя орхідей стає блідим.



Погане підживлення псує вигляд листя / Фото Pexels

Природне старіння

Часом може жовтіти лише нижній листок, тому тут хвилюватися не варто. Це лише означає, що старе листя відмирає, і рослина використовує поживні речовини, що зберігаються в ньому.

Зрізати такий листок непотрібно. Він самостійно висохне й відділиться від рослини.

Як врятувати орхідею з жовтим листям?

Перевірте коріння

У здорової рослини коріння повинно бути міцним, зеленого чи сріблястого відтінку. А от хворе коріння впізнати легко, оскільки воно коричневе чи слизьке.

Видаліть пошкоджені частини та пересадіть рослину

Продезінфікованим секатором варто видалити усі гнилі корені. Також можна пересадити одразу після цього орхідею у свіжу кору.

Зменшіть полив та забезпечте освітлення

Після пересадки рослину не варто поливати кілька днів. Це робиться для того, щоб коріння загоїлося. Через певний час горщик слід поставити у світле місце, але з непрямим освітленням. Квітникарі рекомендують обирати підвіконня на схід чи захід.

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Як поливати орхідеї?

Найкращим варіантом для орхідей є не традиційний полив водою зверху, а замочування. Горщик потрібно занурити у воду на 15 хвилин, а тоді злити воду й дати корінню стекти.

На майбутнє усім власникам орхідей слід звертати увагу на жовте листя. Якщо воно ще й покрилося плямами, а коріння має дивний запах, тоді це може бути грибкове чи бактеріальне захворювання.