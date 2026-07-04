Найчастіше листя жовтіє через інтенсивний полив, якого орхідеї не потребують, пише Deccoria. Ці рослини зберігають воду в листі та коренях, тому посуха для них є кращою, ніж волога. Через надмірну вологу листя стає м’яким, жовтим чи коричневим.

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Чому ще жовтіє листя орхідеї?

Занадто багато сонячного світла

Орхідеї не люблять рости під прямим сонячним промінням. Саме тому рослини слід забирати з південних підвіконь, оскільки вранішня температура за кілька годин може обпалити листя.

Проблеми з корінням

Субстрат у горщику потрібно змінювати раз на кілька років, інакше кора почне розкладатися й стримувати вологу, а відтак – обмежувати потік повітря до коренів.

Погане підживлення

Надлишок добрив можуть призвести до зміни кольору листя. Якщо перестаратися з добривами, то листя пожовтіє. При дефіциті листя орхідей стає блідим.



Погане підживлення псує вигляд листя / Фото Pexels

Природне старіння

Часом може жовтіти лише нижній листок, тому тут хвилюватися не варто. Це лише означає, що старе листя відмирає, і рослина використовує поживні речовини, що зберігаються в ньому.

Зрізати такий листок непотрібно. Він самостійно висохне й відділиться від рослини.

Як врятувати орхідею з жовтим листям?

Перевірте коріння

У здорової рослини коріння повинно бути міцним, зеленого чи сріблястого відтінку. А от хворе коріння впізнати легко, оскільки воно коричневе чи слизьке.

Видаліть пошкоджені частини та пересадіть рослину

Продезінфікованим секатором варто видалити усі гнилі корені. Також можна пересадити одразу після цього орхідею у свіжу кору.

Зменшіть полив та забезпечте освітлення

Після пересадки рослину не варто поливати кілька днів. Це робиться для того, щоб коріння загоїлося. Через певний час горщик слід поставити у світле місце, але з непрямим освітленням. Квітникарі рекомендують обирати підвіконня на схід чи захід.

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Як поливати орхідеї?

Найкращим варіантом для орхідей є не традиційний полив водою зверху, а замочування. Горщик потрібно занурити у воду на 15 хвилин, а тоді злити воду й дати корінню стекти.

На майбутнє усім власникам орхідей слід звертати увагу на жовте листя. Якщо воно ще й покрилося плямами, а коріння має дивний запах, тоді це може бути грибкове чи бактеріальне захворювання.